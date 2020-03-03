مصر لإدارة الأصول العقارية تستحوذ على 9 آلاف متر بمنطقة وسط البلد

قال عبد الناصر طه رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إن الشركة استحوذت على 9000 متر مربع من الوحدات العقارية التابعة لها والتي تم تأجيرها في الماضي لصالح شركات تحت مظلة قانون الإيجار القديم دون الاعلان عن القيمة التي تم الاستحواذ بها على تلك الوحدات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الثلاثاء أن الاستحواذات تأتي ضمن خطة مصر لادارة الاصول العقارية في تنمية وتطوير الوحدات التي تمتلكها الشركة في منطقة وسط البلد.

وأوضح طه أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تمتلك آكثر من 70 عمارة سكنية في منطقة وسط البلد فقط، بجانب حوالي 13 ألف وحدة على مستوى الجمهورية وبعدد 400 عمارة تقريبا.

وأوضح طه أن تطوير العمارات التابعة لمصر لادارة الاصول العقارية يأتي ضمن خطة الدولة في تطوير منطقة وسط البلد مشيرا إلى أن الشركة تستهدف من خلال عملية التطوير زيادة العوائد من خلال استغلال تلك الوحدات.

وأكد طه أن الشركة تمتلك حوالي 200 عمارة سكنية بالإسكندرية تسعى الشركة أيضآ إلى تطويرها.

ولفت إلى أن طريقة الاستحواذ يتم بالتفاوض مع المؤجرين من الشركات والأفراد من خلال الحصول على نسبة من العوائد على تأجير تلك الوحدات بعد التطوير.

وأشار إلى أن مصر لادارة الاصول العقارية تستعد لطرح كراسة شروط تشمل عدد من الوحدات التابعة للشركة على المطورين للدخول في عملية تنمية وتطوير الوحدات وإعادة تأجيرها مرة أخرى على العملاء لفترات زمنية معينة.

وأكد أن مصر لادارة الاصول العقارية لم تحدد حتى الآن الشروط الخاصة بالكراسة ومن المتوقع طرح تلك الوحدات خلال الشهر الحالي.