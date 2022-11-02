«مصر كابيتال» تعتزم اختراق مجال تمويل الكيانات الناشئة

تعتزم شركة مصر كابيتال للاستثمارات المالية اختراق مجال تمويل الشركات الناشئة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فى ضوء عملية التكامل التى تتم مع شقيقتها «سى آى كابيتال» عبر دمج الأنشطة وإعادة الهيكلة بين الكيانين التابعين لبنك مصر.

كانت «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية قد كشفت فى بيان مؤخرا، أن عملية الدمج مع «مصر كابيتال» ستكون بين بعض الأنشطة القائمة فى الشركتين التابعتين لبنك مصر، على أن يظل الكيانان قائمين، متابعة أنه لم يتم الانتهاء من عملية الدمج حتى الآن.

فيما نشرت «المال» سابقا أن العملية تتضمن نقل الفريق الإدارى والأصول المدارة من «مصر كابيتال» إلى شقيقتها «سى آى كابيتال».

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن «مصر كابيتال» لديها خطة خلال الفترة المقبلة للعمل من خلال 3 مجالات: الأول يتمثل فى استمرار امتلاكها محفظة حصص فى مجموعة من الشركات المحلية، من ضمنها «أموك» و«القابضة الكويتية» و«bm» للتأجير التمويلى.

وتابعت أن المجال الثانى يتمثل فى إنشاء مسرعة أعمال لدعم الشركات الناشئة، وبالفعل تم اختيار 7 كيانات ليتم بدء العمل معها.

وذكرت أن المجال الثالث الذى ستضيفه «مصر كابيتال» يتمثل فى إنشاء «فنشر ستوديو» تحت مظلتها، والذى سيعمل على الدخول فى الشركات الناشئة بمراحل التأسيس والعمل المختلفة منذ البداية وحتى النمو.

وأوضحت أن الهدف من إنشاء «فنشر ستوديو» يتمثل فى بناء شركات ناشئة مع رواد الأعمال، مع إمكانية ابتكار أفكار للمشاريع من جانب «مصر كابيتال»، على أن تتم مساعدة رواد الأعمال على تنفيذها وتقديم الدعم المالى المطلوب.

وقالت إنه من المتوقع أن يتم استثمار نحو 200 ألف إلى مليون دولار فى الشركة الواحدة ضمن مشروع الفنشر ستوديو. وذكرت أنه سيتم التركيز على المجالات التى تتعلق بالتكنولوجيا المالية أو التى تقدم حلولا للقطاعات الأخرى، مثل: الزراعة والسياحة وغيرها، وسيتم البدء بتفعيل الخطة قبل نهاية العام الجارى.