«مصر كابيتال» تحصد جائزة التميز في التمويل المستدام بالأسواق الناشئة من «جلوبال فينانس»

أعلنت مؤسسة جلوبال فينانس عن تتويج شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، بجائزة التميز في التمويل مستدام في الأسواق الناشئة لعام 2022، وذلك ضمن المراجعة السنوية التي تتم بناء على تقييم العديد من الخبراء والمحللين الدوليين المعنيين بالاستدامة والاستثمار المسؤول حول العالم، استنادًا عدة معايير دولية مثل مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول وأهداف التنمية المستدامة.

وتشمل هذه المعايير مراجعة الأكثر تميزا من حيث معايير الاستثمار المسؤول الذي يراعي البعد الاجتماعي في توجيه الاستثمارات، ومراعاة البيئة التشغيلية والشمولية في العمل، واقتناص الفرص الاستثمارية المسؤولة، إضافة إلى إشادة لجنة الخبراء بالشركة لاستحداثها تقييم رقمي مبني على البصمة البيئية للشركات ومعايير الاستدامة والحوكمة في الإدارة الاستثمارية لصناديق الأسهم والمحافظ.

وصرح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة مصر كابيتال عن سعادته بامتداد استراتيجية الاستدامة لبنك مصر إلى شركة مصر كابيتال من حيث مراعاة مستهدفات الحكومة المصرية لأجندة مصر 2030 وتطبيق مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول بجميع الإدارات، مما أثمر عن تطبيق معايير دولية لسياسة الاستثمار بالشركة لتتساوى الاستدامة مع عوامل أخرى مهمة مثل الربحية والجودة التشغيلية بالشركات المدرجة التي تستثمر بها إدارة الأصول بشركة مصر كابيتال.

من جانبه شدد خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال أن الشركة دأبت خلال الفترة الماضية على تطوير استراتيجيتها الاستثمارية من خلال إداراتي الاستثمار المباشر، حيث تم إطلاق منصتي استثمار مسؤول في مجالي التعليم والصحة، إضافة لجهود فريق إدارة الأصول في استحداث تقييم للاستدامة بجانب التقييمات المالية كعنصر أساسي لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركات المدرجة.

وأشاد بجهود فريق العمل في عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع الشركات المدرجة لتحفيزهم على تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول كعنصر أساسي للتقييم الاستثماري.

وأضاف طارق شاهين رئيس الاستثمار بإدارة الأصول أن التكريم من مؤسسة دولية مرموقة ولجنة الخبراء بمثابة تتويج لجهود فريق العمل في مساهمته في الترويج لتطبيق الاستدامة وتطوير تلك المعايير بالشركات المدرجة التي تقوم الشركة بالاستثمار بها من خلال صناديق الأسهم أو المحافظ. وعبر عن سعادته هو وفريق العمل بالتجاوب المتزايد لمعايير الاستدامة من إدارات الشركات المستهدفة للاستثمار من خلال الصناديق والمحافظ التي تديرها، وهو ما يشجع مديري الاستثمار بالشركات الرائدة في هذا المجال كشركة مصر كابيتال في استكمال دراستهم في هذا الصدد.

وأضاف شاهين أن مصر تعد أحد رواد الاستدامة والمسؤولية البيئية حول العالم في ضوء استعداد الدولة المصرية لاستضافة نسخة هذا العام من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغيير المناخي “COP 27” وهو المؤتمر الذي يلفت أنظار العالم أجمع للتعرف على مستجدات الجهود الدولية لمواجهة التغيير المناخي.

وأضاف أن شركة مصر كابيتال تفخر بكونها أول شركة مصرية تتوج بهذه الجائزة على مستوى جميع الأسواق الناشئة.

واختتم خليل البواب أن الشركة تتوجه بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية لدورها الفعال في تعزيز الاستدامة بين جميع الشركات العاملة بالسوق والشركات المدرجة.

ولفت إلي أن الهيئة قامت بالعديد من المبادرات المعنية بتطبيق المعايير الدولية للاستثمار المسؤول، والاستدامة بدايًة بتوجيهات مباشرة للشركات وإلزام الشركات بإعداد تقارير استدامة سنوية، وتقديم تشريعات تعزز دور الاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة للعديد من المبادرات غير التقليدية وكان آخرها مسابقة رواد التميز في ممارسات الاستدامة من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وكانت شركة مصر كابيتال قد شاركت ضمن الوفد المصري المعني بالترويج لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغيير المناخي “COP 27” والذي قام بعقد عدة لقاءات مع قيادات بالبرلمان ومجتمع الاستثمار بالمملكة المتحدة في شهر مايو من العام الجاري.