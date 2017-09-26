مصر قلقة من تداعيات استفتاء كردستان العراق

سمر السيد أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ بشأن التداعيات السلبية المحتملة لاستفتاء كردستان العراق الذي أجري أمس رغم المساعي المتكررة عربيا ودوليا للحيلولة دون المضي قدما في تلك الخطوة. وبحسب بيان للخارجية، شددت مصر على أهمية التزام جميع الأطراف بضبط

سمر السيد

أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ بشأن التداعيات السلبية المحتملة لاستفتاء كردستان العراق الذي أجري أمس رغم المساعي المتكررة عربيا ودوليا للحيلولة دون المضي قدما في تلك الخطوة.



وبحسب بيان للخارجية، شددت مصر على أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس.

وطالبت مصر، بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الموقف، وبشكل يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق وتغذية مناخ الفوضى والتوتر في المنطقة، فضلا عن تقويض جهود مكافحة الإرهاب وتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، والتي لم تكن لتنجح إلا بفضل التلاحم والترابط بين أبناء العراق الواحد.



كما أكدت على أهمية الدفع بالحوار البناء كأساس للتوصل إلى تسوية شاملة ومرضية بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

وشددت على تمسكها بوحدة العراق وسلامته الإقليمية، وبما يحفظ مقدرات الشعب العراقي بكافة أطيافه.



وأمس فتحت مراكز الاقتراع في الإقليم الكردي أبوابها، أمس الإثنين، أمام نحو 5 ملايين ناخب للتصويت في استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة المركزية في بغداد.

