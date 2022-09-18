«مصر قادرة».. حازم الببلاوي : لابد من التفاؤل ولا نتائج بدون تكلفة

حث حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق، الأحد، على التفاؤل مؤكدا أن مصر قادرة على تحقيق إنجاز، مشيرا إلى أن النتائج لن تحدث بدون تكلفة.

جاء ذلك في حديث مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي” الذي يقدمه على قناة صدى البلد.

وقال إنه “على الدولة أن تقدم للأفراد كل ماهو لازم كي يتقدموا لكن أيضا على الأفراد إنهم يأخذوا الحياة بقدر من الجدية والمسئولية ، وأنت علشان تعمل أسرة ناجحة لازم توفرلهم الدخل الكافي والظروف اللي تجعلهم قادرين على العمل”.

وعن كيفية تقليل الديون و زيادة الموارد، أضاف: “مفيش علاج سحري إن لازم نعمل حاجة معينة ، إنما من الحاجات المهمة إن الناس تشعر إذا خدوا مسئولية وبقى عندهم أسرة صغيرة نسبيا ، إن الامور بتتحسن مش بتسوء وإن الطرق بتتحسن مش بتسوء وإن البضائع الموجودة تتحسن مش بتسوء”.

وتابع: “لا ينبغي أننا نفترض إن العملية هتتم بسرعة إنما تحتاج لوقت طويل وفي الوقت الطويل يجب أن توفر للناس فرص أنهم يستخدموا المتاح بأكبر قدر من الكفاءة”.

وقال حازم الببلاوي: “لابد من درجة من التفاؤل ومع التفاؤل مصر قادرة وكثير من الدول النامية حققت إنجاز كبير ، دولة زي الصين والهند ..أعداد رهيبة ومع ذلك استطاعوا ضبط السكان نسبيا”.

وردا على ما يطرح بشأن أهمية وقف المشروعات التي تستنزف أموالا كبيرة وتوجهيها للشعب، أجاب الببلاوي: “الفلوس نتيجة العمل، وإذا لم يوجد إنجاز وزراعة وصناعة فإن الطريقة الوحيدة إن يجيلك فلوس هي إن قدرتك الإنتاجية تبقى أحسن، تعليمك وصحتك أحسن ، النقطة الأساسية أن الناس لازم تعرف إنها مسئولية مشتركة على الدولة وعلى الأفراد.

واستطرد حازم الببلاوي قائلا: “أول نقطة أن الناس لازم يكون عندهم معرفة بحقائق الموضوع ، الأمر الثاني ينبغي يعرفوا أن كل الدول التي حققت نموا عاليا مرت بفترات صعبة بس كان عندها ثقة في النفس والمستقبل وأمانة في العمل .. النتائج لن تحدث بسرعة أو بدون تكلفة”.