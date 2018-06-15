مصر في مواجهة صعبة أمام أوروجواي بحثا عن الانتصار الأول بتاريخ المونديال

_ المغرب تختبر قوتها أمام إيران.. وصدام قوي بين البرتغال وإسبانيا علي المصري يتطلع منتخب مصر لتحقيق انطلاقة جيدة في ظهوره الأول بعد غياب دام 28 عاما، بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك عندما يواجه أوروجواي في مستهل مباريات المنتخبين بالمونديال، فس الثانية ظهر اليوم الجمعة، ضمن فعاليات المجموعة

_ المغرب تختبر قوتها أمام إيران.. وصدام قوي بين البرتغال وإسبانيا





علي المصري

يتطلع منتخب مصر لتحقيق انطلاقة جيدة في ظهوره الأول بعد غياب دام 28 عاما، بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك عندما يواجه أوروجواي في مستهل مباريات المنتخبين بالمونديال، فس الثانية ظهر اليوم الجمعة، ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي روسيا والسعودية.

ويأمل منتخب مصر، الذي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه بكأس العالم، في رسم البسمة على وجوه جماهيره، التي تحتفل اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، رغم صعوبة المهمة التي تواجهه أمام أوروجواي، التي توجت باللقب عامي 1930 و1950.

ومازالت الشكوك تحوم حول مشاركة النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر في المباراة، رغم تأكيدات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفريق، جاهزية اللاعب.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس للحديث عن المباراة: “صلاح بحالة جيدة للغاية، ويتعافى بشكل جيد جدا، لقد خاض التدريبات معنا”، أضاف كوبر: “يمكنني أن أؤكد أنه جاهز للعب، إلا إذا حدث أمر غير متوقع في اللحظة الأخيرة”.

وكان الهداف المصري تعرض لإصابة في مفصل الكتف الأيسر إثر احتكاكه مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، التي خسرها ليفربول 1 / 3 أمام ريال مدريد، وشهدت مغادرة صلاح للملعب في الشوط الأول.

ويسعى صلاح، الذي سيبلغ عامه السادس والعشرين اليوم، لقيادة أحلام المنتخب المصري لتحقيق انتصاره الأول في تاريخه بكأس العالم.

وعجز المنتخب المصري، الذي يعد أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للمونديال، عن تحقيق أي فوز في مبارياته الأربع التي خاضها في كأس العالم، حيث خسر 2 / 4 أمام نظيره المجري في لقائه الوحيد بنسخة المسابقة عام 1934 بإيطاليا، قبل أن يتعادل مع هولندا 1 / 1 وأيرلندا بدون أهداف، ويخسر صفر / 1 أمام انجلترا في مونديال 1990 بإيطاليا أيضا.

وأثار منتخب مصر قلق جماهيره قبل المشاركة في البطولة، بعد النتائج الباهتة التي حققها خلال مبارياته الودية استعدادا لكأس العالم.

وعجز منتخب الفراعنة عن تحقيق أي فوز منذ تأهله للمونديال عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه منتخب الكونغو بالتصفيات الأفريقية للبطولة في الثامن من أكتوبر الماضي في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة.

وتعادل منتخب مصر 1 / 1 مع مضيفه منتخب غانا في المباراة الأخيرة بالتصفيات، قبل أن يبدأ مبارياته الودية استعدادا للمونديال بالخسارة 1 / 2 أمام نظيره البرتغالي، ثم صفر / 1 أمام منتخب اليونان، الذي أخفق في الصعود للمونديال، وذلك في شهر مارس الماضي.

وواصل الفريق نتائجه المخيبة في لقاءاته الودية التي خاضها خلال فترة استعداداته الأخيرة للبطولة، حيث تعادل 1 / 1 مع مضيفه منتخب الكويت، وبدون أهداف مع المنتخب الكولومبي، قبل أن يتلقى خسارة مذلة صفر / 3 أمام منتخب بلجيكا.

وربما تسبب غياب محمد صلاح عن المباريات الأربع الأخيرة للفريق في تلك النتائج المهتزة، حيث اكتفى هداف الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم المنقضي بخوض 79 دقيقة فقط خلال لقاء المنتخب المصري مع نظيره البرتغالي.

كما يطمح المنتخب المصري في تحقيق أول فوز للمنتخبات الأفريقية على منتخب أوروجواي، الذي سبق له مواجهة منتخبين أفريقيين في مسيرته بالبطولة، حيث تعادل 3 / 3 مع منتخب السنغال في نسخة المسابقة عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، قبل أن يسحق مضيفه منتخب جنوب أفريقيا 3 / صفر في مونديال 2010.

في المقابل، يطمع منتخب أوروجواي، الذي يشارك في المسابقة للمرة الثالثة عشر في تاريخه، في حصد النقاط الثلاث، وتحقيق انتصار كبير يؤكد من خلاله سعيه للمضي قدما في المسابقة.

ويعول منتخب أوروجواي على كتيبة هائلة من المحترفين في مقدمتهم الثنائي الهجومي الخطير لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، وإدينسون كافاني هداف الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم وفريق باريس سان جيرمان.

ويأمل منتخب أوروجواي بقيادة الثنائي الهجومي الشرس أديسون كافاني ولويس سواريز، ‏في تحطيم عقدة المباريات الافتتاحية بكأس العالم منذ عام 1970 حتى 2014، حيث تلقي 3 هزائم وتعادل 3 مرات ولم يحقق الفوز مطلقا.

المغرب وإيران



يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الايراني في سان بطرسبورج في مباراة مصيرية في افتتاح الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية للمونديال، ولم ترحم القرعة المنتخبين حيث أوقعتهما الى جانب بطلي النسخات الثلاث الاخيرة لكأس اوروبا البرتغال (2016) وبطلة العالم 2010 اسبانيا (2008 و2012).

ويدرك المغرب وإيران جيدا أهمية النقاط الثلاث في مواجهتهما كونها ستمكن الفائز من تعزيز حظوظه في بلوغ الدور الثاني على اعتبار ان البرتغال واسبانيا سيلتقيان في الجولة الاولى.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة على الخصوص لأسود الأطلس الذين عادوا الى العرس العالمي للمرة الاولى منذ 1998 والخامسة في تاريخهم بعد 1970 و1986 و1994.

وحقق المغرب مشوارا رائعا في التصفيات حيث تأهل عن مجموعة صعبة ضمت على الخصوص ساحل العاج القوية والتي تغلب عليها في عقر دارها 2-صفر في الجولة الاخيرة الحاسمة، كما أن شباكه لم تستقبل اي هدف طيلة التصفيات.

ويدين المغرب بتألقه الى مديره الفني هيرفي رينارد الذي غرس في لاعبيه أخلاقيات العمل الدؤوب والانضباط الدفاعي بقيادة مواهب مخضرمة على رأسها مبارك بوصوفة ويونس بلهندة ومنير الاحمدي والمهدي بنعطية، واخرى واعدة على غرار حكيم زياش واشرف حكيمي وحمزة منديل.

من جهتها تدخل إيران المونديال على خلفية المعاناة في التحضيرات للعرس العالمي، بعد إلغاء مباراتين دوليتين وديتين ضد اليونان وكوسوفو، حيث اكتفت بمواجهة اوزبكستان (1-صفر) في 19 مايو الماضي وتركيا (1-2) في 28 منه، وليتوانيا (1-صفر) في 8 يونيو الحالي.

كما ان شركة “نايكي” للمستلزمات الرياضية رفضت تزويد المنتخب الإيراني بالأحذية الرياضية احتراما للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، واربك قرار الشركة الامريكية اللاعبين الايرانيين الذين اشارت تقارير صحافية الى ان بعضهم اضطروا لشراء أحذية من المتاجر الروسية أو حتى طلب المساعدة من زملائهم في الاندية.

وقدمت ايران عروضا جيدة في النسخة الاخيرة في البرازيل حيث استهلت مشوارها بالتعادل مع نيجيريا ثم خسرت بصعوبة امام الارجنتين بهدف قاتل لنجمها ليونيل ميسي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، قبل ان تنهار في الجولة الاخيرة امام البوسنة بخسارتها 1-3 لتودع البطولة.

وكانت العروض التي قدمها الايرانيون كافية كي يقتنع كيروش بالبقاء على رأس ادارتها الفنية، وتابعت ايران تفوقها بقيادة مدرب ريال مدريد الاسباني ومساعد مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي سابقا، فكانت اول المتأهلين الى النهائيات الحالية ثم ارتقت من المركز السابع الى صدارة التصنيف الاسيوي فضلا عن عدم خسارتها في 22 مباراة.

البرتغال وإسبانيا

لم يكن أشد المتشائمين الإسبان يتوقع أن تستهل بلاده مسعاها في مونديال روسيا 2018، لتعويض خيبة الخروج من الدور الأول لمونديال 2014 في البرازيل، بوضع مهزوز بعد تبديل على رأس الجهاز الفني لـ “لا روخا” قبل ساعات من مباراته المرتقبة مع البرتغال.

“القمة الايبيرية” التي تشكل أبرز عنوان الدور الأول لكأس العالم في كرة القدم 2018، تدخلها اسبانيا الفائزة باللقب في 2010، بقيادة فنية جديدة بعد اقالة جولن لوبيتيجي واستبداله بفرناندو هييرو اول امس الأربعاء، وسيكون قلب الدفاع الاسباني السابق، على موعد مع تحد لا يحسد عليه، عندما يقود “لا روخا” في أول مباراة ضد كريستيانو رونالدو ورفاقه أبطال أوروبا 2016.

وفاجأ رئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس الجميع عندما أعلن اول امس الأربعاء إقالة لوبيتيجي على خلفية الاعلان قبل يوم عن التحاقه بريال مدريد بعد النهائيات رغم العقد الذي يربطه بالمنتخب حتى 2020، لم يرق لأبطال العالم 2008 و2010، ان ينشغل مدربه بمستقبله الخاص، وألا يعلم الاتحاد بما يعتزم القيام به، في خضم المرحلة التحضيرية لأهم بطولة.

وسيكون هييرو أمام مهمة صعبة في مجموعة تضم أيضا ايران والمغرب، وتعتبر اسبانيا فيها من المرشحين للعبور بسهولة نسبية، الا ان هييرو بدا حذرا في تصريحاته الأولى بعد تعيينه، اذ أكد ان الاسبان سيكونون “مخطئين إذا واصلنا التفكير في الماضي، وليس بالمستقبل”.

إزاء هذه الصدمة، حاول قائد المنتخب وريال مدريد سيرخيو راموس الذي تردد أنه كان على علم بتعاقد فريقه مع لوبيتيجي حتى قبل مسؤولي الاتحاد، إخماد النار قبل مواجهة زميله رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حيث غرد على تويتر: “نحن المنتخب، نمثل شعاراً، ألواناً، مشجعين وبلداً، مسؤوليتنا والتزامنا معكم ولكم، أمس واليوم وغداً، موحدون، هيا إسبانيا”.

في سوتشي، على ضفاف البحر الأسود، ستجمع القمة الاولى في المونديال الروسي بين بلدين قاما بترويض المحيطات وبناء إمبراطوريات بعدما وضعا خطا لتقسيم العالم بفضل معاهدة تورديسياس الشهيرة، قبل 500 عام.

وعلى الصعيد الرياضي، ستجمع المواجهة بين نجم البرتغال رونالدو وستة من زملائه في ريال المتوج بلقب دوري أبطال اوروبا لثلاثة مواسم متتالية، هم راموس وداني كارفاخال وناتشو ولوكاس فاسكيز وماركو اسينسيو وايسكو.

في سنوات الثلاثينيات، لم تتوقف اسبانيا عن قطع طريق البرتغال إلى نهائيات كأس العالم، مع بعض الانتصارات التاريخية التي لا تنسى ابرزها 9-صفر في عام 1934، في تفوق واضح للاسبان.

لكن التوازن عاد بين البلدين في الالفية الجديدة، عندما بدأت البرتغال بتصدير حاملي الكرات الذهبية مثل لويس فيجو ورونالدو ومدربين مشهورين مثل جوزيه مورينيو… المفارقة ان درب الثلاثة تضمن محطة “إلزامية”: ريال وقلعته في العاصمة الاسبانية، “سانتياجو برنابيو”.

في عام 2004 وخلال كأس أوروبا التي استضافتها البرتغال، أقصت صاحبة الضيافة جارتها من دور المجموعات بالفوز عليها 1-صفر.

صحيح ان المنتخب الإسباني ثأر بعد ذلك (1-صفر في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2010، وبركلات الترجيح في نصف نهائي كأس اوروبا 2012)، لكن المنافسة بلغت أوجها عندما فازت البرتغال 4-صفر على الاسبان المتوجين قبل أشهر قليلة باللقب العالمي في جنوب افريقيا، وذلك في مباراة دولية ودية في لشبونة في نوفمبر 2010.

قلص البرتغاليون قليلا تخلفهم أمام جارهم: التتويج بكأس اوروبا 2016 في فرنسا بقيادة رونالدو مكنهم من احراز اول لقب كبير في تاريخهم.