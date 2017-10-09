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مصر في كأس العالم.. عناوين الأخبار اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 9 أكتوبر. أخبار مصر– شوقى: الأحد المقبل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية– ضبط تكفيري شديد الخطورة بسيناءالأهرام– السيسي يهنئ المصريين بتأهل المنتخب لمونديال روسيا– الرئيس يطالب بتنفيذ المشروعات