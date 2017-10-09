سيـــاســة

مصر في كأس العالم.. عناوين الأخبار اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 9 أكتوبر. أخبار مصر– شوقى: الأحد المقبل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية– ضبط تكفيري شديد الخطورة بسيناءالأهرام– السيسي يهنئ المصريين بتأهل المنتخب لمونديال روسيا– الرئيس يطالب بتنفيذ المشروعات
9 أكتوبر، 2017 9 أكتوبر، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 9 أكتوبر.

 أخبار مصر

– شوقى: الأحد المقبل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية

– ضبط تكفيري شديد الخطورة بسيناء

الأهرام

– السيسي يهنئ المصريين بتأهل المنتخب لمونديال روسيا

– الرئيس يطالب بتنفيذ المشروعات القومية وفقا للبرامج الزمنية المحددة

– مصر تتصدر السباق الساخن لمنصب مدير عام اليونسكو

– 5 سنوات لدراسة الطب.. وامتحان موحد قبل مزاولة المهنة

– محمد بن راشد: مبروك يا مصر أفرحتم قلوبنا من المحيط إلى الخليج

– ولي عهد السعودية يهنئ الرئيس بتأهل المنتخب لنهائيات كأس العالـم

– وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان السيسى

– رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والشعب والمنتخب بالتأهل للمونديال

– مجلس النواب يهنئ شعب مصر بصعود الفراعنة

– شوقى: الأحد المقبل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية

الجمهورية

– وفدا فتح وحماس يصلان اليوم .. وتفاؤل حذر باختراق الملفات الصعبة

– استراليا .. البديل المؤكد لقطر في استضافة المونديال

– ضبط تكفيري شديد الخطورة بسيناء

– النمنم يلغي ندوته.. والنجمة الفرنسية بياتريس تصل

– بلدوزر “الجمرك”.. يدهس أحلام شباب “تحيا مصر”

– مصر تدين بشدة هجوم “قصر السلام” بجدة

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