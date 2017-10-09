مصر في كأس العالم.. عناوين الأخبار اليوم

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تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 9 أكتوبر.
أخبار مصر
– شوقى: الأحد المقبل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية
– ضبط تكفيري شديد الخطورة بسيناء
الأهرام
– السيسي يهنئ المصريين بتأهل المنتخب لمونديال روسيا
– الرئيس يطالب بتنفيذ المشروعات القومية وفقا للبرامج الزمنية المحددة
– مصر تتصدر السباق الساخن لمنصب مدير عام اليونسكو
– 5 سنوات لدراسة الطب.. وامتحان موحد قبل مزاولة المهنة
– محمد بن راشد: مبروك يا مصر أفرحتم قلوبنا من المحيط إلى الخليج
– ولي عهد السعودية يهنئ الرئيس بتأهل المنتخب لنهائيات كأس العالـم
– وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان السيسى
– رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والشعب والمنتخب بالتأهل للمونديال
– مجلس النواب يهنئ شعب مصر بصعود الفراعنة
– شوقى: الأحد المقبل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية
الجمهورية
– وفدا فتح وحماس يصلان اليوم .. وتفاؤل حذر باختراق الملفات الصعبة
– استراليا .. البديل المؤكد لقطر في استضافة المونديال
– ضبط تكفيري شديد الخطورة بسيناء
– النمنم يلغي ندوته.. والنجمة الفرنسية بياتريس تصل
– بلدوزر “الجمرك”.. يدهس أحلام شباب “تحيا مصر”
– مصر تدين بشدة هجوم “قصر السلام” بجدة