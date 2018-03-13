مصر في المرتبة 39 بقائمة الدول الأكثر انتاجا للسيارات خلال 2017

شريف عيسى أظهر تقرير المنظمة العالمية لمصنعى السيارات OICA تراجع مصر مرتبة واحدة فى قائمة الدول الأكثر تصنيعاً للسيارات خلال 2017، لتستقر عند المرتبة 39، بعد أن كانت تحتل المركز 38 خلال 2016. وفقاً للإحصائيات المعلنه عن OICA، ارتفعت معدلات…

شريف عيسى

أظهر تقرير المنظمة العالمية لمصنعى السيارات OICA تراجع مصر مرتبة واحدة فى قائمة الدول الأكثر تصنيعاً للسيارات خلال 2017، لتستقر عند المرتبة 39، بعد أن كانت تحتل المركز 38 خلال 2016.

وفقاً للإحصائيات المعلنه عن OICA، ارتفعت معدلات تصنيع السيارات فى مصر خلال 2017 بـ 1.1%، بإجمالى 36 ألفاً، و640 وحدة، مقارنه بمعدلات التصنيع خلال 2016، والتى بلغت 36 ألفاً، و230 سيارة.

وتمكنت مصر على مدار العام الماضى من تصنيع 9970 سيارة ملاكى، بتراجع بلغ 8.8% عن معدلات 2016 والتى بلغت 10 آلاف، و930 وحدة، فيما قفزت معدلات تصنيع السيارات التجارية بـ 5.4%، بإجمالى 26 ألفاً، و670 وحدة.

وكانت مصر تمكنت على مدار 2016 من تصنيع ما يقرب من 25 ألفاً، و300 سيارة تجارية، ما بين شاحنات، وأتوبيسات، أما على صعيد المبيعات فتراجعت المبيعات المحلية من السيارات بـ 31.5%، بإجمالى 181 ألف سيارة، مقابل 264 ألفاً، و100 وحدة خلال العام 2016.

واحتلت الصين صدارة الدول الأكثر تصنيعاً للسيارات بإجمالى 28.1 مليون سيارة بنسبة نمو بلغت 14.5%، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى بإجمالى 12.2 مليون سيارة، بنسبة نمو طفيفة بلغت 0.8%.

وتمكنت اليابان من حصد المركز الثالث فى صدارة الدول الأكبر تصنيعا ًللسيارات بإجمالى 9.2 مليون سيارة، بنتراجع عن 2016 بلغ 0.8، واستحوذت ألمانيا المركز الرابع بإجمالى 6.1 مليون سيارة تم تصنيع بنمو 0.5%، فيما جاءت الهند فى المركز الخامس بإجمالى 4.5 مليون سيارة، بمعدل نمو فى الإنتاج بلغ 7.9%.

** تراجع وتشكيك





وعلق اللواء حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، قائلا إن “صناعة السيارات على مدار العام الماضى شهدت تراجعاً بسبب ضعف الطلب على كافة الطرازات بعد الزيادات التى صاحبت قرارات التعويم”.

وشكك سليمان فى صحة البيانات الصادرة خاصة وأنها تمثل فقط المصنعيين العالميين الذى لهم خطوط إنتاج تابعة لهم فى مصر، وليس المصنعيين المحليين الذين يمتلكون خطوط انتاج مثل الأمل للسيارات، وغيرها من العلامات التجارية.

وأشار إلى أن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” قد أظهر تراجع معدلات مبيعات السيارات المجمعة بـ 25%، مما يشير إلى حالة الركود التى تعانيها الصناعة المحلية سواء ملاكى أو تجارى.

وتجدر الإشارة إلى ان مبيعات السوق من السيارات المحلية الصنع قد بلغت 73 ألفاً، و153 سيارة خلال العام الماضى، مقارنه بمعدلات مبيعات 2016 والتى بلغت 100 ألفاً، و798 وحدة.



ويوضح الجدول التالى أكثر 10 دول انتاجاً للسيارات خلال 2017 :



م الدولة حجم الإنتاج من السيارات معدل النمو 1 الصين 28,118,794 14.5% 2 الولايات المتحدة الأمريكية 12,198,137 0.8% 3 اليابان 9,204,590 -0.8% 4 ألمانيا 6,062,562 0.5% 5 الهند 4,488,965 7.9% 6 كوريا الجنوبية 4,228,509 -7.2% 7 المكسيك 3,597,462 0.9% 8 اسبانيا 2,885,922 5.6% 9 كندا 2,370,271 3.8% 10 البرازيل 2,156,356 -11.2%

المصدر : OICA