مصر في المجموعة الثانية لأمم أفريقيا لليد

علي المصريأقيمت قرعة بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد، فى نسختها الـ23 للرجال، لكرة اليد، التي تستضيفها العاصمة الجابونية ليبروفيل، خلال الفترة من 16- 28 يناير 2018.وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، برفقة أنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية ونيجيريا، فيما ضم

علي المصري





أقيمت قرعة بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد، فى نسختها الـ23 للرجال، لكرة اليد، التي تستضيفها العاصمة الجابونية ليبروفيل، خلال الفترة من 16- 28 يناير 2018.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، برفقة أنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية ونيجيريا، فيما ضمت الأولى تونس والجزائر والكاميرون والكونغو برازافيل والجابون.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لبطولة العالم المقرر إقامتها بألمانيا والدنمارك عام 2019، علما بأن منتخب تونس يحتل صدارة ترتيب المنتخبات المتوجة باللقب القاري بـ9 ألقاب، يليه المنتخب الجزائري بـ7 ألقاب، ثم مصر بـ6 تتويجات.

ويحمل منتخب مصر لقب النسخة الماضية للبطولة، عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 21- 19، والتى أقيمت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في يناير 2016.