مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو للمرة الثانية

علي راشد قال الدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إن الوفد المصري والذي ترأسه نيابة عن الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، نجح فى تجديد الثقة باختيار مصر لفترة ثانية، باعتبارها عضوا بالمجلس التنفيذى لليونسكو، والذي يعد أهم هيئة بالمنظمة. جاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد مص

علي راشد

قال الدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إن الوفد المصري والذي ترأسه نيابة عن الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، نجح فى تجديد الثقة باختيار مصر لفترة ثانية، باعتبارها عضوا بالمجلس التنفيذى لليونسكو، والذي يعد أهم هيئة بالمنظمة.

جاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد مصري بالمؤتمر العام لليونسكو فى دورته الـ 39 بباريس.

وأوضح رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، أن مشاركة مصر، لعبت دورا كبيرا في اعتماد النص الخاص بحماية التراث الثقافي للقدس في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية، وكذلك اعتماد مشروع قرار خاص بحماية التراث الثقافي والمنشآت التعليمية في الأراضي العربية المحتلة.