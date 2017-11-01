مصر في الشباب.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى :مفيد فوزي يتحدث عن مصر في عيون الشباب فى "على مسئوليتي" في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتى" المحاور الكبير مفيد فوزي في ضيافة الإعلامي أحمد موسى فى الثامنة مساءً، حيث يتحدث عن مصر في عيون شباب العالم، ودور الرئيس السيسي في الحفاظ على الهوية المصرية، وكيف يرى الحملات الشعبية التى تط

رحاب صبحى :

مفيد فوزي يتحدث عن مصر في عيون الشباب فى “على مسئوليتي”

في حلقة خاصة من برنامج “على مسئوليتى” المحاور الكبير مفيد فوزي في ضيافة الإعلامي أحمد موسى فى الثامنة مساءً، حيث يتحدث عن مصر في عيون شباب العالم، ودور الرئيس السيسي في الحفاظ على الهوية المصرية، وكيف يرى الحملات الشعبية التى تطالب بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية؟ كما يكشف عن رؤيته للانتخابات الرئاسية القادمة؟ وكيف يرى دور الاعلام في دعم الدولة ضد الإرهاب؟ ويتحدث عن مواجهة أفكار الإخوان الإرهابية والرشدية العربية.

جيل الثمانينات يسرا وإلهام شاهين وليلى علوى فى “صالون أنوشكا”

يستضيف برنامج “صالون أنوشكا”، والذى تقدمه الفنانة أنوشكا فى التاسعة مساءً، النجمات يسرا وإلهام شاهين وليلى علوى، للحديث عن أبرز الأعمال الفنية التى قدموها، وبالتحديد فيلم “يا دنيا يا غرامى”، كما يتطرق البرنامج للحديث عن أكثر المواقف التى حدثت لكل منهن على مدار حياتها الفنية، وما زال يؤثر فيها حتى الآن.

ميدو ضيف مدحت شلبي بـ”مساء الأنوار” على ON SPORT

يستضيف الإعلامي مدحت شلبي في برنامجه “مساء الأنوار”،فى الحادية عشر مساءً المذاع على فضائية ON SPORT، الليلة، أحمد حسام ميدو، للحديث حول العرض المقدم له من العراق، ومسيرة وادي دجلة في الدوري، وقائمة مصر بمباراة غانا. كما يستضيف الليلة النقاد الرياضيين محمد صيام وعصام سالم لاستعراض أهم أخبار الكره العربية، إلى جانب الحديث حول دوري أبطال أوروبا.

وزير التعليم العالى الأسبق عمرو عزت سلامة فى الحياة اليوم

يستضيف الليلة الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج “الحياة اليوم”، على شاشة قناة “الحياة” فى السابعة مساءً الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق. ويتحدث الوزير عن كواليس تنصيبه مؤخرًا أمينًا عامًا لاتحاد الجامعات العربية، وخطته خلال الفترة المقبلة، ورؤيته لأوضاع التعليم العالي في مصر. برنامج “الحياة اليوم” يذاع يوميًا على شاشة قناة “الحياة” من السابعة إلى التاسعة مساءً، من تقديم الإعلامي تامر أمين، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي يسري البدري..

حلقة خاصة فى 90 دقيقة مع مؤلف أغنية حيوهم للشهداء بقناة المحور

مؤلف أغنية حيوهم لشهداء الشرطة والجيش يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز مقدم برنامج” 90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية ، في الثامنة مساءً، الشاعر عبدالله حسن مؤلف أغنية حيوهم لشهداء الشرطة والجيش ، وخلال الحلقة يكشف الشاعر عبد الله حسن لبرنامج 90 دقيقة كواليس الأغنية التى لاقت انتشارا كبيرا على مدار الساعات الماضية ، بالإضافة إلى كشفه عن مجموعة من الأغانى والقصائد الجديدة. كما يكشف الشاعر خلال الحلقة تفاصيل جديدة عن قصائده ومنها “انا اتربيت ” وهى قصيدة عن الوحدة الوطنية ، بالإضافة إلى قصيدته حوار مع طبيب نفسي وهى أول مرة يعلن عنها حصريا لبرنامج 90 دقيقة ، بالإضافة إلى قصيدة عزيزي انا والتى تتحدث عن الحياة بشكل عام. كما يقوم الشاعر عبد الله حسن خلال الحلقة بغناء مجموعة من القصائد العاطفية ومنها قصيدة شوفتني وأخر رسالة و مفيش حاجه. وخلال الحلقة يتلقى برنامج 90 دقيقة اتصالات المشاهدين للمشاركة فى الحلقة وطرح العديد من الأسئلة مع الشاعر عبد الله حسن.