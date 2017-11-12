مصر فى مواجهة تحصيل حاصل أمام غانا

على المصرى يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مواجهة تحصيل حاصل أمام منتخب غانا، فى الخامسة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، فى ختام لقاءات السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، ويقام اللقاء على ملعب "بابا يارا" بمدينة…

على المصرى

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مواجهة تحصيل حاصل أمام منتخب غانا، فى الخامسة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، فى ختام لقاءات السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018″، ويقام اللقاء على ملعب “بابا يارا” بمدينة “كيب كوست”، ويديره الحكم الدولى السنغالى مالانج دييدهيو.

ويأمل منتخب الفراعنة، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، فى إنهاء التصفيات بصورة مثالية، بعدما شهدت الجولة الخامسة، إنجاز العودة للمونديال لمنتخب مصر من جديد بعد غياب 28 عاما، بالفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 12 نقطة، ويأتى المنتخب الغاني فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثانى برصيد ثمانى نقاط، ويحل ضيفا اليوم أيضا، على منتخب الكونغو، الأخير بنقطة واحدة.

وقد يلجأ كوبر، للاستعانة ببعض الأسماء التي غابت عن المشاركة في المباريات مع الفراعنة من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة، وشهد معسكر المنتخب لمباراة غانا وجود عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب وسط الرائد السعودي.

ويغيب عن مصر في لقاء غانا محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بسبب منحة بعض الراحة نظرا لتتابع المباريات في الفترة المقبلة، وبالرغم من الاحتفالات المستمرة بتأهل مصر للمونديال، لكن يأمل الجهاز الفني في ختام “جيد” للتصفيات الإفريقية.

ويرغب الجهاز الفنى للفراعنة، فى الحفاظ على هيبة منتخب مصر، وشدد كوبر ورفاقه، خلال حديثهم مع اللاعبين، أن لقاء غانا لن يتم التساهل فيه، وتكرر الفوز على نظيره الغاني في مباراة الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية بملعب برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 2-0.