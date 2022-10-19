مصر فى المركز 88 عالميا بمتوسط سرعة الإنترنت الأرضي خلال سبتمبر

احتلت مصر المركز 88 عالميا من إجمالي 181 دولة فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الأرضي خلال سبتمبر الماضي علي مؤشر سبيد تيسيت مسجلة 44.25 ميجابت .

واحتلت شيلي المركز الأول عالميا فى متوسط سرعة الخدمة بـ 217.43 ميجابت ، تلتها سنغافورة بـ 215.83 ميجابت ، ثم الصين فى المركز الثالث بـ 196 ميجابت.

وحصدت تايلاند المركز الرابع فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الثابت بـ 195.22 ميجابت، أعقبتها هونج كونج خامسا بـ 186.02 ميجابت ، ثم أمريكا فى المركز السابع بـ 172.30 ميجابت ، والدنمارك فى المركز الثامن بـ 171.59 ميجابت ، أعقبتها ماكاو الصينية بـ 158.71 ميجابت ، ثم إسبانيا عاشرا بـ 154.73 ميجابت.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الإمارات فى المركز الأول عربيا و 12 عالميا بـ 146.68 ميجابت ، والكويت فى المركز 20 بـ 112.54 ميجابت ، ثم إسرائيل بالمركز 31 بـ 95.07 ميجابت، وقطر فى المركز 39 بـ 87.32 ميجابت ، والسعودية فى المركز 42 بـ 84.73 ميجابت.

وحصدت فلسطين المركز 68 بـ 55.66 ميجابت ، أعقبتها عمان في المركز 69 بـ 54.54 ميجابت ، والبحرين فى المركز 82 بـ 48.07 ميجابت ، وتركيا فى المركز 105 بـ 32.04 ميجابت ، والعراق فى المركز 124 بـ 21.26 ميجابت ، وإيران فى المركز 147 بـ 10.44 ميجابت.

وحلت اليمن فى المركز 177 بـ 3.23 ميجابت ، تلتها سوريا فى المركز 178 بـ 3.08 ميجابت، وتذيلت كوبا المركز 181 الأخير بـ 1.82 ميجابت.