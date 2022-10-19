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مصر فى المركز 88 عالميا بمتوسط سرعة الإنترنت الأرضي خلال سبتمبر

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شيلي الأولي بـ 217.43 ميجابت

مصر فى المركز 88 عالميا بمتوسط سرعة الإنترنت الأرضي خلال سبتمبر
محمود جمال

محمود جمال

2:09 م, الأربعاء, 19 أكتوبر 22

احتلت مصر المركز 88 عالميا من إجمالي 181 دولة فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الأرضي خلال سبتمبر الماضي علي مؤشر سبيد تيسيت مسجلة 44.25 ميجابت .

واحتلت شيلي المركز الأول عالميا فى متوسط سرعة الخدمة بـ 217.43 ميجابت ، تلتها سنغافورة بـ 215.83 ميجابت ، ثم الصين فى المركز الثالث بـ 196 ميجابت.

وحصدت تايلاند المركز الرابع فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الثابت بـ 195.22 ميجابت، أعقبتها هونج كونج خامسا بـ 186.02 ميجابت ، ثم أمريكا فى المركز السابع بـ 172.30 ميجابت ، والدنمارك فى المركز الثامن بـ 171.59 ميجابت ، أعقبتها ماكاو الصينية بـ 158.71 ميجابت ، ثم إسبانيا عاشرا بـ 154.73 ميجابت.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الإمارات فى المركز الأول عربيا و 12 عالميا بـ 146.68 ميجابت ، والكويت فى المركز 20 بـ 112.54 ميجابت ، ثم إسرائيل بالمركز 31 بـ 95.07 ميجابت، وقطر فى المركز 39 بـ 87.32 ميجابت ، والسعودية فى المركز 42 بـ 84.73 ميجابت.

وحصدت فلسطين المركز 68 بـ 55.66 ميجابت ، أعقبتها عمان في المركز 69 بـ 54.54 ميجابت ، والبحرين فى المركز 82 بـ 48.07 ميجابت ، وتركيا فى المركز 105 بـ 32.04 ميجابت ، والعراق فى المركز 124 بـ 21.26 ميجابت ، وإيران فى المركز 147 بـ 10.44 ميجابت.

وحلت اليمن فى المركز 177 بـ 3.23 ميجابت ، تلتها سوريا فى المركز 178 بـ 3.08 ميجابت، وتذيلت كوبا المركز 181 الأخير بـ 1.82 ميجابت.

محمود جمال

محمود جمال

2:09 م, الأربعاء, 19 أكتوبر 22