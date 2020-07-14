مصر فى المركز الخامس عشر عالميا فى معدل نمو أقساط تأمينات الحياة العام الماضى (جراف)

واحتلت كازاخستان المركز الأول عالميا فى معدل نمو أقساط تأمينات الحياة العام الماضى 2019 حيث بلغت نسبة النمو 75.3%، فيما تلاها فى المركز الثانى.

احتلت مصر المركز الخامس عشر عالميا فى معدل نمو أقساط تأمينات الحياة العام الماضى 2019 بمعدل نمو 10.1%، فيما سبقتها الهند بنسبة نمو 10.9% والمكسيك 11.4% وبيرو 11.5% وكينيا 12%.

فيما تفوقت مصر فى هذا المؤشر على العديد من الأسواق ومنها اندونيسيا والتى حققت نسبة نمو لأقساط التأمين على الحياة بلغت 10%، وسريلانكا 10% والعملاق الصينى 9.9%، وأيضا بريطانيا 9.3% وكولومبيا 9.2%.

جاء ذلك وفقا لخريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز للتأمين وإعادة التأمين عن نتائج أسواق التأمين على مستوى العالم العام الماضى 2019.

مصر تتفوق على الصين فى معدل نمو أقساط تأمينات الحياة

واحتلت كازاخستان المركز الأول عالميا فى معدل نمو أقساط تأمينات الحياة العام الماضى 2019 حيث بلغت نسبة النمو 75.3%.

فيما تلاها فى المركز الثانى الأرجنتين بنسبة نمو 36.5%، فيما حلت تركيا فى المرتبة الثالثة بنسبة نمو 35.6%، وجاءت لاوس فى المركز الرابع عالميا بنسبة ارتفاع فى حجم أقساط التأمين على الحياة بلغت 19.3%، وتلاها فى المرتبة الخامسة أوكرانيا بنسبة ارتفاع 16.1% خلال العام الماضى 2019.

الجراف التالى يوضح أكبر 10 أسواق فى نشاط التأمين على الحياة من حيث معدلات نمو الأقساط خلال العام الماضى 2019 (النسبة مئوية %).

وحلت ايرلندا فى المرتبة السادسة عالميا بنسبة ارتفاع فى حجم أقساط التأمين على الحياة بلغت 15.2% خلال العام الماضى 2019، وتلاها فى المركز السابع فيتنام بنسبة نمو 14.1% ، ثم البرازيل فى المرتبة الثامنة بنسبة ارتفاع 12.3%، وتساوت كلا من بلغاريا وروسيا فى المركز التاسع عالميا بنسبة نمو فى أقساط التأمين على الحياة بلغت 12.2%، وفى المرتبة العاشرة حلت كينيا بنسبة نمو 12%.

6 أسواق تحقق انخفاض فى أقساطها خلال 2019

فيما تذيلت البرتغال الترتيب العالمى والذى ضم 57 بلدا وبلغ معدل انخفاض أقساط التأمين على الحياة فى البرتغال 14% خلال العام الماضى 2019 ، سبقتها إسبانيا بنسبة انخفاض 5.1% ، وسيقتها كذلك استراليا بنسبة انخفاض لأقساط تأمين الحياة بلغت 4.4%، وسبقتها اليابان بنسبة انخفاض بلغت 3.9% .

وسبقتها تايلاند بنسبة انخفاض لأقساط التأمين على الحياة بها بلغت 2%، وأيضا سبقتها الفلبين بنسبة انخفاض بلغت 1.3%، حيث حققت هذه الأقساط الستة معدل نمو سلبى وانخفاض فى حجم أقساط التأمين على الحياة خلال العام الماضى 2019 عن العام السابق له فى 2018.

الخريطة التالية توضح معدلات النمو فى أقساط التأمين على الحياة عالميا فى البلدان المختلفة خلال العام الماضى 2019 (النسبة مئوية %).