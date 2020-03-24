مصر فى المرتبة 36 بقائمة الدول الأعلى إنتاجاً للمركبات خلال 2019

أظهر تقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA» احتلال مصر المرتبة 36 فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات الملاكى خلال 2019، بإجمالى 18.5 ألف سيارة، بتراجع %5.1 عن معدلات إنتاج 2018، الذى بلغ 19.5 ألف وحدة، بينما لم يسجل التقرير إنتاج مصر لأى مركبات تجارية سواء أتوبيسات أو شاحنات.

أوضح التقرير أن الهبوط سيطر على معدلات إنتاج جميع دول العالم من السيارات التجارية والركوب خلال العام الماضى.

تابع: «إنتاج العالم من السيارات سواء الركوب أو التجارية تراجع بمعدل يصل إلى %4 ليسجل 91.8 مليون سيارة نهاية 2019، مقابل 95.6 مليون وحدة منتجة نهاية 2018».

قالت «OICA « إن إنتاج العالم من سيارات الركوب بلغ 67.1 مليون سيارة خلال العام الماضى، مقابل 70.5 مليون سيارة منتجة خلال 2018، بتراجع %4.8.

تصدرت الصين قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للمركبات سواء الملاكى أو التجارى حول العالم خلال العام الماضى بإجمالى 25.7 مليون سيارة بتراجع %7.5 عن معدلات 2018 التى بلغت 27.8 مليون مركبة.

جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى فى القائمة بعد أن تمكنت من إنتاج وتصنيع 10.9 مليون سيارة على مدار العام الماضى، بتراجع %3.7.

فى المركز الثالث جاءت اليابان بعد أن أنتجت 9.7 مليون سيارة خلال العام الماضى بانخفاض %0.5، بينما حصلت ألمانيا على المركز الرابع بإجمالى 4.7 مليون سيارة، بتراجع %9.

فى المركز الخامس جاءت الهند، التى شهدت هبوطاً فى إنتاجها من السيارات بشقيها التجارى والملاكى بنسبة تصل إلى %12.2، لتسجل 4.5 مليون سيارة.

حصدت المكسيك المركز السادس فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات خلال العام الماضى، بتصنيعها ما يقرب من 4 ملايين سيارة، بتراجع %2.8.

ونجحت كوريا الجنوبية نجحت فى اقتناص المركز السابع فى القائمة بعد أن تمكنت من إنتاج 3.95 مليون سيارة خلال العام الماضى، بتراجع %1.9.

فى المركز الثامن جاءت البرازيل، التى تمكنت من الإفلات من فخ الركود الذى أصاب صناعة السيارات على مدار العام الماضى، بنمو بلغ %2.2 لتسجل 2.9 مليون سيارة منتجة.

كما تمكنت إسبانيا من تحقيق نمو محدود فى إنتاجها من السيارات خلال العام الماضى بنسبة بلغت %0.1، بإجمالى 2.8 مليون سيارة، لتستحوذ بذلك على المركز التاسع.

أما المركز العاشر فكان من نصيب فرنسا، التى هبط إنتاجها من السيارات خلال 2019، بمعدل %2.9، بإجمالى 2.2 مليون مركبة منتجة. المال – خاص