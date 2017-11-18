مصر فوود: خطة لزيادة الإنتاج 30% وتعزيز الصادرات

قال المهندس محمد شكري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر فوود للمستحضرات الغذائية “ميفاد”، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، إن شركته تتبنى خطة توسعية تشتمل زيادة الإنتاجية، و الصادرات، وذلك في ضوء صفقة الشراكة التي تمت مؤخرا بين شركته وصندوق استثمار TCV1 والتي استحوذ بموجبها الأخير على 30% من الشركة.

وأوضح “شكري”، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الصفقة ستسفر عن إطلاق خطة توسعية للشركة -تحت الدراسة حالياً- تسهدف زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و30% عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة، لإيجاد بدائل محلية، كما تشمل الخطة كذلك رفع الحصة التصديرية للشركة، وتطوير إدارة الأبحاث.

ولفت رئيس “ميفاد” إلى أن تعزيز الحصيلة التصديرية سيشمل التوسع في الأسواق التصديرية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورفع تنافسية منتجات الشركة بهذه الأسواق في مواجهة المنتجات الأوروبية، وزيادة الصادرات إلى 25% من المبيعات التي سجلت بنهاية العام الماضي 60 مليون جنيه، مقارنة بـ15% حاليا.

كما تستهدف الشراكة تطوير إدارة الأبحاث بالشركة، والتي تم إطلاقها منذ عامين، وإنفاق 5 ملايين جنيه عليها حتى الآن، والتي تقوم بإجراء أبحاث لتعزيز البدائل المحلية للمنتجات التي تنتجها الشركة، إذ تعتمد الشركة على شبكة موردي أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا.

“وتضمنت عملية الاستحواذ دخول صندوق TCV1 المملوك لشركة تنمية بحصة نسبتها 30% في رأسمال “ميفاد”، وتعزيز هيكل الشركة الإداري عبر إضافة عناصر ذات خبرة في مجال الصناعات الغذائية لقيادة فريق الإدارة، بهدف دعم الشركة لمواصلة خطتها التسويقية، والتوسعية بالسوق المحلية”، وفقا لـ”شكري”.

وأكد شكري أن انضمام شركاء جدد على خبرة ودراية واسعة يعزز نمو الشركة الفترة المقبلة، فيما لفت إلى أن مكتب التميمي تولى مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما كانت شركة جرانت ثورتون مهام المستشار المالي.

وتضم الخبرات الإدارية التي انضمت لـ “ميفاد” بموجب الصفقة عمر مندور، والذي يمتلك خبرة 27 عاما في مجال السلع الاستهلاكية، من خلال منصبه السابق كمدير عام لشركة كوكاكولا العالمية بمصر، وليبيا، والسودان، واليمن، وأحمد نظمي والذي يملك خبرة 20 عاما في مجال السلع الاستهلاكية، تدرج خلالها في عدد من المناصب الإدارية، كما أنه تولى سابقا منصب مدير التسويق لشركة كوكاكولا العالمية في مصر، فضلا عن توليه عدة مناصب داخل الشركة في الإدارة التنفيذية بعدد من الشركات من بينها يونيلفر مصر، وبيبسي كولا، تمكن خلالها من زيادة حجم أعمال “كوكاكولا” مصر إلى ثلاثة أضعاف في أقل من خمس سنوات.

وشركة مصر للمستحضرات الغذائية “ميفاد” متخصصة في مجال الإضافات الغذائية بالسوق المصرية، وتخدم عددا كبيرا من قطاعات الصناعات الغذائية، وتقوم بإنتاج المثبتات الغذائية، ومحسنات الأطعمة، والألوان الطبيعية، والصناعية، ومكسبات طعم، وتمتلك مصنعا بمدينة العبور.

وتدخل منتجات “ميفاد ” في عدد من الصناعات الغذائية من بينها صناعة الألبان، وأغذية الأطفال، والمخبوزات والحلويات، والزيوت، واللحوم المصنعة، و الخضراوات والفاكهة.

يشار إلى أن هذه الصفقة تعد الثانية لصندوق استثمار TCV بالسوق المصرية، بعد الشراكة مع شركة بلانتفورم للصناعات الغذائية، وضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليون دولاريوليو الماضي.

وصندوقTCV1 هو صندوق استثمار مباشر يستهدف المشروعات المتوسطة عبر إجراء زيادات رؤوس أموال، والتوسع في مشروعات، وذلك في قطاعات معينة تتمتع بفرص واعدة للنمو محليا على رأسها التصنيع بهدف التصدير، أو تصنيع منتجات بديلة لمنتجات مستوردة بهدف توفير العملة الصعبة، أو الطاقة البديلة، والرعاية الصحية.

ويبلغ عمر صندوق TCV1 نحو 7 سنوات يتم تجديدها لعامين منفصلين، ليصبح إجمالي المدة 9 سنوات، بينما تتراوح فترة الاستثمار في المشروع الواحد بين 5 و7 سنوات في المتوسط.



