مصر فقدت أكثر من 32 ألف قطعة أثرية خلال 5 عقود

خاص أكدت وزارة الآثار اليوم الأربعاء، أن أكثر من 32 ألف قطعة أثرية مفقودة في أكثر من 5 عقود. وأشارت في بيان اليوم إلى إن ما نشر عن فقد عدد ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النو

خاص

أكدت وزارة الآثار اليوم الأربعاء، أن أكثر من 32 ألف قطعة أثرية مفقودة في أكثر من 5 عقود.

وأشارت في بيان اليوم إلى إن ما نشر عن فقد عدد ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص و المفقودات علي مدار عشرات السنوات السابقة، حتي يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

وأوضح سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن “هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة علي مدار شهور و أن أكثر من ٩٥ ٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار”.

وكشف أن “المفقودات منها تمثل القطع المفقودة علي مدار عقود لأكثر من ٥٠ عاما مضت، و كان أخرها و أحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الإنفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، و حادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، و قد تم القبض فيها علي الجاني و إستعادة جميع القطع”.



و أشار أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلي للآثار علي مدار السنوات السابقة، و قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية و القضائية المعنية في حينه.

و أكد شبل أن هذة القاعدة من البيانات تهدف إليّ حصر لكل الآثار المفقودة علي مدار أكثر من ٥٠ عاما مضت لتتبع ما لم يتم إسترداده حتي الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا و دوليا.