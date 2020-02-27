مصر: فحص القادمين من جميع الدول التي ظهر بها كورونا

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مساء الخميس، مع قيادات الوزارة، على التوسع في فحص كافة القادمين من جميع الدول التي ظهر بها فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة تطبيق الخطة الاحترازية لمواجهة كورونا، على تكثيف الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي.

وبحسب بيان رسمي، طالبت الوزيرة بمناظرة جميع القادمين من المناطق المتأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة، حفاظاً على خلو مصر من فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة العالمية قد أصدرت بيانا مشتركا مع منظمة الصحة العالمية أعلنت فيه شفاء حالة كورونا الوحيدة في البلاد وعودة مصر خالية من الفيروس.

وشددت زايد على أن الدولة لن تخفي شيئاً في حالة ظهور أي حالات مشتبه بها، حيث إنه يتم التعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.

ووجهت الوزيرة بتوفير 20 بوابة حرارية وتوزيعها بالمطارات والموانئ المصرية لفحص الوافدين من كافة الدول وخاصة الدول التي ظهر بها الفيروس.

وأوضحت أن هذه البوابات تتميز بالدقة في فحص الوافدين والمسافرين، بالإضافة إلى التيسير عليهم، وعدم حدوث أي ازدحام في صالات السفر والوصول.

وكشفت خلال الاجتماع عن التنسيق مع وزارة الداخلية لعدم السماح بدخول الوافدين من الدول خاصة التي ظهر بها الفيروس إلا بعد فحصهم والكشف عليهم وإعطائهم ختم من الحجر الصحي يؤكد تمام فحصهم.

كما تم التأكيد على تحرير كروت المراقبة الصحية لكافة المسافرين ومتابعتهم من خلال الفرق الوقائية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.