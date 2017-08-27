مصر عند الحافة.. فى عصر الإرهاب

التأمت أمس الأول 24/ 8 باكورة اجتماعات المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، المستحدث تشكيله أشبه ما يكون بمجلس الأمن القومى.. لمباشرة الحرب ضد «الإرهاب».. الذى تعانى مصر ويلاته المحلية، باستثناء المقاومة المشروعة ضد الاحتلال البريطانى، منذ النصف الثانى من أربعينيات القرن الماضى.. عبر اغتيالات سياسية وتفجيرات محدودة على يد الفرع المصرى المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين… التى طاش بها جموح هوى السلطة.. نحو ازدواجية الحكم مع «الضباط الأحرار» مطلع الخمسينيات إلى منتصفه.. قبل أن تتلقى ضربات قاصمة لنشاطاتها حتى منتصف الستينيات، إلا أن القيادة السياسية ارتأت- لمواءمات أيديولوجية- السماح لها منذ مطلع السبعينيات بمعاودة العمل السياسى، الأمر الذى استمسكت الجماعة بأهدابه إلى أن استولت على حكم البلاد 2011، ساعدها فى ذلك ما تلقته لنحو أربعة عقود من دعم إقليمى ودولى لأسباب مختلفة، أبرزها الحرب الأفغانية مطلع الثمانينيات، قبل أن ينقلب السحر على الساحر عقب انفجارات نيويورك 2001 على يد تنظيم «القاعدة» الذى اغتيل زعيمه مايو 2011.. لم يحل بين انتشار عدد من التنظيمات الإرهابية فى دول عربية وغربية بسيان، أبرزها تنظيم «داعش» الذى سرعان ما انضوت تحت أدبياته معظم فروع (الجهادية السلفية)، تقاتل بشراستها العقائدية فى العراق وسوريا وليبيا.. إلخ، إضافة إلى قدرتهم على تجنيد أعضاء جدد بوتيرة أسرع من قدرة الدول للقضاء عليهم، ما بات مواجهتها- ومشتقاتهم- لا يقتصر على الجانب العسكرى والأمنى فقط.. ما لم تتضمن المواجهة أيديولوجياتهم المتطرفة- وما تحمله من ادعاءات جهادية مُحرّفة، اكتسبت ربما صدقيتها من الآثار الكارثية للغزو الأميركى للعراق مارس 2003، ما دعا- للمفارقة- إلى انضمام علمانيين سابقين إلى «داعش» من البعثين العراقيين، ما أفضى- كقياس- إلى انحسار الليبرالية (الدينية) لصالح هيمنة السياسات (الدينية) المحافظة أو المتشددة.

نعم، لقد تم تحرير الموصل بعد ثلاث سنوات قضتها المدينة فى قبضة «داعش».. الذى من المتوقع خسارته «الرقة» السورية نهاية العام، ليس قبل تدميرهما المأساوى نتيجة «القتال الشرس» الذى دار بين الجانبين فيهما، وهى مسألة جديرة بالتوقف، ناهيك عن هزيمته مؤخرًا فى «جرود» اللبنانية، التي تعتبر انتصارًا للوطن الصغير على الإرهاب، إلا أن هزيمة «داعش» ومشتقاته لا تحول- برأى المراقبين- عن استمراره- والقاعدة- وتفرعاتهما، رغم الضعف، فى جذب الشباب المسلم المحبط إليهم.. لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية سائدة فى دول عربية وإسلامية أو لمن يعيش منهم فى المجتمعات الغربية، إذ تقدم لهم هذه التنظيمات.. طروحات أيديولوجية قادرة على تعبئة الفراغ الذى يعانون منه، ذلك رغم تراجع أرقام المقاتلين الوافدين إليهم منذ سبتمبر 2010 – من ألفى متطوع إلى أقل من خمسين فى الشهر، إلا أن هذه التنظيمات المتطرفة تملك القدرة والمرونة للاستمرار من خلال تغيير استراتيجيتهم وتكتيكاتهم، وفى العودة إلى العمل السرى لشن هجمات إرهابية ضد المؤسسات العامة، إضافة إلى التواصل والتنسيق بين مختلف حركاتهم الجهادية، ذلك فيما الجانب المواجه لهم.. تنقصه كفاية التنسيق بين المخططين والتنفيذيين المشاركين فى مواجهة الحرب على الإرهاب، سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى، ما يتطلب منظومة مُحكمة لهذا الغرض، تحول عن استمرار هذه «الحرب العمياء» على الإرهاب.. الممتدة فيما يبدو بلا نهاية، طالما يتلكأ أن إعادة بناء «الدولة العادلة الجامعة»، فى وقت طال منذ منتصف الأربعينيات، ومصر لا تزال- عند الحافة- فى عصر الإرهاب.