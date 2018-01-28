مصر ضيف شرف معرض عمان سبتمبر المقبل

علي راشدالتقى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم بأرض المعارض، فتحى البيسى رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان، حيث تحل مصر ضيف شرف على معرض عمان الدولى للكتاب. وقال البيسى: نفخر اليوم بتسليم الدعوة للدكتور هيثم الحاج على مرة أخرى وبشكل رسمى لتكون مصر

علي راشد



التقى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم بأرض المعارض، فتحى البيسى رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان، حيث تحل مصر ضيف شرف على معرض عمان الدولى للكتاب.

وقال البيسى: نفخر اليوم بتسليم الدعوة للدكتور هيثم الحاج على مرة أخرى وبشكل رسمى لتكون مصر ضيف شرف معرض عمان للكتاب بوزنها الثقيل المعرفى والثقافى الذى نعتز به ونفخر به، ونتطلع إلى تعاون منذ الآن وحتى بداية المعرض فى 26 سبتمبر، لتحقيق برنامج عظيم يليق بهذه الشراكة العظيمة لمصر العربية فى الأردن.

من جانبه رحب الحاج علي بهذه الدعوة، نافيًا ما تردد عن اعتذار مصر بهذا الصدد، مؤكدا أن مصر والهيئة تعتز بهذه الدعوة وستستعد ببرنامج ضخم يليق بالحدث.