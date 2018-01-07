مصر ضيف شرف لمعرض الدار البيضاء للكتاب

متابعات قالت وزارة الثقافة المغربية إنها انتهت من وضع التصور النهائي لبرنامج الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء والتي يشارك فيها عدد كبير من الكتاب والأدباء والتي تتميز باستقبال مصر كضيف شرف. وأوضح بيان للوزارة وفق ما نقله…

متابعات

قالت وزارة الثقافة المغربية إنها انتهت من وضع التصور النهائي لبرنامج الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء والتي يشارك فيها عدد كبير من الكتاب والأدباء والتي تتميز باستقبال مصر كضيف شرف.

وأوضح بيان للوزارة وفق ما نقله موقع سكاي نيوز أن برنامج الدورة سيوزع على عدد من المحاور، من بينها تاريخ العلاقات المغربية المصرية المغربية، وأسئلة الثقافة، وإشكاليات الدرس الفلسفي، ودور الراحل جمال الغيطاني، وخصائص التجربة الروائية في كل من مصر والمغرب.

كما تستعرض الدورة أبحاثا في القصة المصرية القصيرة إضافة إلى تقديمات كتب وقراءات شعرية وفقرة فنية من تنشيط فرقة التنورة للرقص الشعبي.

وتقام الدورة الرابعة والعشرون في الفترة من 8 إلى 18 فبراير شباط ويشارك فيها عدد من المثقفين والكتاب والباحثين المغاربة والمصريين ما بين مشارك في إطار برنامج ضيف الشرف ومشارك في فقرات البرنامج العام.