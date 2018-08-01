مصر ضيف الشرف معارض «سيتى سكيب» دبي

بدور إبراهيمقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة ستسعى لاختيار موقع مميز للجناح المصرى بمعرض سيتى سكيب دبى القادم، والذى ستصبح ضيف الشرف له. ووقعت منذ قليل وزارة الاسكان بروتوكول تعاون مع شركة انفورما المنظمة لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب العقارى، ويتضمن الب

بدور إبراهيم

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة ستسعى لاختيار موقع مميز للجناح المصرى بمعرض سيتى سكيب دبى القادم، والذى ستصبح ضيف الشرف له.

ووقعت منذ قليل وزارة الاسكان بروتوكول تعاون مع شركة انفورما المنظمة لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب العقارى، ويتضمن البروتوكول أن تتولى انفورما تسويق العقارات المصرية بمعارضها بالخارج، وأن تكون مصر ضيف شرف لكافة معارضها بالخارج، والبداية بمعرضها القادم بدبى.

وأوضح عباس أن مساحة الجناح المصرى بالمعرض القادم المبدئية حوالى 2000 متر ومن الممكن زيادة المساحة حال رغبة الشركات العارضة.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الشركات العقارية، وتأتى خطوة المشاركة فى ضوء تبنى وزارة الإسكان آلية تصدير العقارات المصرية بالخارج، والتى تتسم بتميزها.