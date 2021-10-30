مصر ضمن العشر الكبار عالميًا في مبيعات المجوهرات.. والثالثة عربيًا (تفاعلي)

ارتفعت مبيعات المجوهرات فى مصر خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 41%

احتلت مصر المركز الثامن عالميًا في قائمة أكبر الدول في مبيعات المجوهرات والثالثة عربيًا خلال الربع الثالث 2021 بعد أن قفزت مبيعاتها بنسبة تصل إلى 41.5%، لتصعد إلى 7.4 طن، مقابل 5.3 طن، وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

مصر تستحوذ على 2% من مبيعات المجوهرات فى العالم

استحوذت مصر على ما يقترب من 2% من إجمالي مبيعات المجوهرات في العالم خلال الربع الثالث “يوليو – سبتمبر 2021”.

فيما بلغت حصة مصر من إجمالي مبيعات الدول العربية 22.8% هذا العام، مقابل 23.5% خلال الربع الثالث 2020.

ورصد التقرير التالي ترتيب الدول الأكبر مبيعًا للمجوهرات في العالم خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر 20201.

الصين

جاءت الصين بالمركز الأول في قمة الدول الأعلى مبيعًا للمجوهرات بإجمالي 163 طنا، بحصة سوقية 40.9% من الإجمالي العالمي.

الهند

حلت الهند فى المركز الثاني فى القائمة ببيعها 96.2 طن، بنمو بلغ 58.3%، وبحصة سوقية 24.1%.

الولايات المتحدة الأمريكية

تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من اقتناص المركز الثالث ببيعها 31.7 طن خلال الربع الثالث 2021، بحصة سوقية 7.9% من الإجمالي العالمي.

روسيا

حصلت روسيا على المركز الرابع فى قائمة أكبر الدول مبيعًا للمجوهرات في العالم الربع الثالث بإجمالي 10.6 طن، بنمو 37.4%.

تركيا

جاءت تركيا في المركز الخامس بالقائمة بعد أن سجلت مبيعاتها من المجوهرات 9.3 طن هذا العام، بحصة سوقية 2.3%.

السعودية

حصلت السعودية على المركز السادس فى قائمة أكبر 10 دول مبيعًا للمجوهرات في العام خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقفزت مبيعات السعودية من المجوهرات هذا العام بنسبة تصل إلى 17.3%، لتسجل 8.5 طن، مقابل 7.2 طن خلال 2020.

وبلغت حصة السعودية 2.1% من إجمالي الطلب العالمي على المجوهرات في العام هذا العام.

الإمارات

ارتفعت أداء سوق المجوهرات في الإمارت 117%، لتقفز إلى 8.2 طن هذا العام، مقابل 3.8 طن خلال 2020، لتقتنص المركز السابع عالميًا.

وصعدت حصة الإمارات من الإجمالي العالمي من 1.3% الربع الثالث 2020، إلى 2.1% خلال الفترة ذاتها من 2021.

مصر

جاءت مصر في المركز الثامن بقائمة الدول الأعلى مبيعًا للمجوهرات عالميًا خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وارتفت مبيعات المجوهرات في مصر هذا العام بنسبة تصل إلى 41.5%، لتسجل 7.4 طن، مقابل 5.3 طن العام الماضي.

واستحوذت مصر على حصة تصل إلى 1.9% من إجمالي الطلب العالمي على المجوهرات هذا العام.

إيران

حصلت إيران على المركز التاسع في القائمة ببيعها 7.1 طن، بحصة سوقية 1.8%.

إندونيسيا

جاءت إندونيسا فى المركز العاشر بعد أن بلغت مبيعاتها من المجوهرات 7.1 طن، بحصة سوقية 1.7% من الإجمالي العالمي.

مبيعات الدول العربية من المجوهرات ترتفع 43% الربع الثالث

نتعشت تجارة اتنعشت فى الدول العربية خلال الربع الثالث هذا العام بنسبة 43.4%.

وبلغ إجمالي مبيعات الدول العربية من المجوهرات هذا العام 32.1 طن، مقابل 22.6 طن خلال الربع الثالث من العام الماضى.

وتستحوذ الدول العربية على حصة تصل إلى 8.1% من الإجمالي بنهاية الربع الثالث 2021، مقابل 7.6% فى 2020.

وحصت السعودية على المركز الأول فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا الربع الثالث بحصة سوقية بلغت 26.2%.

فيما جاءت الإمارات فى المركز الثاني بعد أن استحوذت على حصة تمثل 25.3% من إجمالي الدول العربية.

فيما جاءت مصر فى المركز الثالث بحصة بلغت 22.8%، وتبعتها الكويت إذ بلغت حصتها 7.7%.

أما باقي الدول العربية فبلغت حصتها السوقية 17.9% بنهاية الربع الثالث من العام الحالى.