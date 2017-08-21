مصر ضمن الأكثر تعليقا وإرسالا للصور لفيسبوك‎

المال – خاص :نشر موقعا "فيسبوك" و"ماسنجر" بيانات تظهر مدى حب المستخدمين للتفاعل مع الصور، وكذلك نصائح سريعة وحركات تخص مشاركة الصور على كلا المنصتين.واستعرضت البيانات أكثر 10 دول من حيث رفع الصور على فيسبوك، وهي الولايات المتحدة، وتايلاند، والفلبين، والمكسيك، والبرازيل، وفنزويلا، والأرجنتي

المال – خاص : نشر موقعا “فيسبوك” و”ماسنجر” بيانات تظهر مدى حب المستخدمين للتفاعل مع الصور، وكذلك نصائح سريعة وحركات تخص مشاركة الصور على كلا المنصتين. واستعرضت البيانات أكثر 10 دول من حيث رفع الصور على فيسبوك، وهي الولايات المتحدة، وتايلاند، والفلبين، والمكسيك، والبرازيل، وفنزويلا، والأرجنتين، وأندونيسيا، ومصر، أما الدول التي أرسلت أغلب الصور عبر فيسبوك، فكانت البرازيل، والجزائر، ومصر، وفيتنام، والهند، والمكسيك، والولايات المتحدة، وتايلاند، والفلبين، وبولندا.



وشهد يوم 19 أغسطس الجاري اليوم العالمي للتصوير، المخصص للاحتفاء بفن التصوير الفوتوغرافي.