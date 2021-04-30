سيـــاســة

مصر ستظل شامخة.. أبرز 6 تصـريحات لرئيس البرلمان

خلال الجلسات العامة 25 – 27 أبريل 2021
ياسمين فواز 12:49 م, الجمعة, 30 أبريل 21 12:49 م, الجمعة, 30 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلق رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي عدة تصريحات هامة خلال الجلسات العامة من الفترة 25 – 27 أبريل 2021 أثناء مناقشة مشروعات القوانين بالجلسات العامة التي عقدت الأسبوع الماضي.

وفيما يلي أبرز 6 تصريحات لرئيس البرلمان وهي كالتالي :

1- مصر ستظل شامخة قوية ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى ورجال قواتنا المسلحة والشرطة وبقوة ووعي شبابها وعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

2- الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها لتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا  النص الكامل لكلمة وزير النقل بشأن تطوير السكة الحديد أمام البرلمان اليوم

3- على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من شر هذا الوباء اللعين.

4- البرلمان يتابع عن كثب التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار (القاهرة – المنصورة) وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة… معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

اقرأ أيضا  عابد يستقبل وزير النقل قبل إلقاء بيانه حول تطوير«السكة الحديد»

5- تحرير سيناء ذكرى خالدة ستظل مضيئة فى قلوب كل المصريين حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراعات التي انتهت بانتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.

6- تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض الذين خاضوا معارك عديدة ضحوا فيها بشهداء سقطوا فى معارك الشرف والفداء دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها.

اقرأ أيضا  البرلمان يحيل بيان مدبولي بشأن إعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة
أهم 6 تصريحات لرئيس البرلمان
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المواطنة : توفيق أوضاع 1882 كنيسة ومبنى (إنفوجراف)

صفية حمدي 2:08 م, الجمعة, 30 أبريل 21

3 أيام و 11 ساعة عمل .. حصاد البرلمان خلال الأسبوع الماضي

ياسمين فواز 1:13 م, الجمعة, 30 أبريل 21

إيران ترحب بتصريحات ولي العهد السعودي: “نبرة الرياض تغيرت”

المال - خاص 10:12 م, الخميس, 29 أبريل 21

السيسي ينعى الممثل الشخصي لملك الأردن الأمير محمد بن طلال بن الحسين

مصطفى الجُدي 9:25 م, الخميس, 29 أبريل 21

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى دولة ليبيا 

أحمد اللاهوني 6:31 م, الخميس, 29 أبريل 21

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية ويلتقى رجال القوات المسلحة بشمال سيناء 

أحمد اللاهوني 6:12 م, الخميس, 29 أبريل 21