مصر رقم 2 في الحاصلين علي جرين كارد لأمريكا

افتتاح باب التسجيل فى تأشيرة التنوع غدٍ الأربعاء لمدة شهر ، ولا قيود على المرأة المحجبة للتقدم بالبرنامج سمر السيد احتلت مصر المرتبة الثانية بعد الكاميرون من حيث الحاصلين علي تاشيرة التنوع " الجرين كارد"، التي أطلقتها الولايات المتحدة الأسبوع…

افتتاح باب التسجيل فى تأشيرة التنوع غدٍ الأربعاء لمدة شهر ، ولا قيود على المرأة المحجبة للتقدم بالبرنامج



سمر السيد

احتلت مصر المرتبة الثانية بعد الكاميرون من حيث الحاصلين علي تاشيرة التنوع ” الجرين كارد”، التي أطلقتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن برنامج تأشيرة التنوع (DV) قد تأسس بموجب قانون الهجرة للعام 1990 و منذ عام 1995 يتم طرح نحو 55 ألف تأشيرة في القرعة سنوياً بهدف تنويع السكان المهاجرين للولايات المتحدة عبر اختيار أشخاص يأتي معظمهم من بلدان كانت معدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة منخفضة في السنوات الخمس السابقة

وقالت ليزا فيكرز القنصل العام للسفارة الأمريكية بالقاهرة فى المائدة المستديرة التى نظمتها السفارة اليوم لعدد من الصحفيين لمناقشة الاستعدادات لقرعة تأشيرة التنوع 2019، إن المشكلة التقنية تمثلت فى عدم مراعاة المتقدم لبلد الأهلية بشكل صحيح إذ اختار بلد أهلية مختلفاً عن محل ولادته.

وتطلق وزارة الخارجية الأمريكية ابتداءاً من ظهر غد الأربعاء 18 أكتوبر باب التسجيل ببرنامج التاشيرة بعد توقفها خلال الفترة الماضية لأسباب تقنية فى طرق تقدم أحد الأشخاص على أن يتم الإغلاق فى نفس التوقيت من يوم الأربعاء 22 نوفمبر المقبل .

ونفت ليزا فيكرز القنصل العام للسفارة الأمريكية بالقاهرة أن تكون تلك المشكلة ناتجة عن أى تدخل خارجى أو محاولة قرصنة مضيفة “لذا فإنه من غير الممكن تقدير عدد المشاركات الناجحة التى تم تلقيها فى الفترة الماضية” .

ولفتت إلى أنه ينبغى على الأشخاص الراغبين إعادة تقديم كل طلباتهم التى تمت قبل 18 أكتوبر الجارى ليتم أخذها بعين الاعتبار وذلك لضمان الإنصاف وضمان فرصة عادلة لجميع المشاركين.

وأضافت أنه لن يتم النظر فى الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ وسيحتاج أى شخص التقدم بطلب آخر فى فترة التسجيل الجديدة.

وأشارت إلى أنه من المقرر استبعاد الأشخاص الذين يقدمون أكثر من طلب واحد خلال فترة التسجيل الجديدة، و يمكن للمتقدمين الحصول على نموذج التسجيل فى برنامج تأشيرة التنوع من الموقع الإلكترونى الرسمى للبرنامج dvlottery.state.gov بجانب الإطلاع على تعليمات البرنامج من موقع وزارة الخارجية usvisas.state.gov/dv/instructions

** عدد المصريين المقبولين

وأضافت أن نحو 800 ألف مصرى تقدموا للحصول على تأشيرة التنوع “الجرين كارد” من وزارة الخارجية الأمريكية فى العام الماضى 2016 ، تم قبول 3.4 آلاف منهم فقط ، مشيرةً إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد الكاميرون التى بلغت 3.5 ألف متقدم .

وتابعت : بلغت عدد الطلبات المقبولة للبرنامج فى هذا العام نحو 50 ألف من إجمالى 14 مليون طلب على مستوى العالم.

**الموافقات فى 15 مايو المقبل

وأضافت أنه ابتداءً من 15 مايو المقبل سيحصل المتقدمون لبرنامج تأشيرة التنوع للعام 2019 على رقم تأكيدهم الذى سيتم وضعه عبر موقع dvlottery.state.gov لمعرفة ما إذا تم اختيار طلبهم أم لا، وسيبلغ المشاركين الناجحين بشأن كيفية تقديم طلب الحصول على التأشيرة لأفراد أسرتهم المؤهلين.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية ستقوم بتأكيد مواعيد مقابلة التأشيرة أيضاً.

**المرأة المحجبة

وأكدت أنه فى حالة قبول أى شخص متزوج ، سيصبح لديه فرصة لاصطحاب زوجته وأولاده ، كما يمكن للسيدة المحجبة أن تتقدم ولا توجد أى عوائق عليها لكن بشرط أن تقدم صورة يظهر فيها وجهها كاملاً.

ولفتت إلى أن الوزارة ستخطر أيضاً كل من تقدم بطلب التأشيرة لعام 2019 تلقائياً بالبريد الالكترونى الوارد فى نموذج الدخول ويتم فيه توجيه المشارك للتحقق من الموقع الرسمى للبرنامج للإطلاع عليه ، كما سيتم العمل من خلال السفارات والقنصليات لإعلام المشاركين المحتملين بالوضع وفترة التسجيل الجديدة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت أن تأخير عملية إطلاق البرنامج لن تؤخر اختيار الطلبات النهائية عن موعدها المحدد فى 15 مايو المقبل ، وذكر أن الاختيار عشوائى ومفتوح للجميع ولا يوجد أى تحيز و انتقاء لفئة عمرية أو محافظة معينة ، كما أن التقدم بالطلب يعتبر مجاناً و بدون أى رسوم ويجب على أى متقدم إرسال صورة جديدة واضحة لفترة زمنية أقصاها 6 شهور.

ونبهت إلى أن هناك العديد من الأنواع لتأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية منها تأشيرة العمل للأفراد ذوى مؤهلات معينة، وهذه تضع معايير حسابية وقانونية معينة للقبول ، بينما تعتبر تأشيرة التنوع أو الجرين كارد مخصصة للدول التى تنخفض أعداد مهاجريها إلى واشنطن.

ولفتت إلى أن البرنامج ليس له علاقة بأى سياسات ستتخذها الحكومة الامريكية تجاه الهجرة.