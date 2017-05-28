مصر رابع العرب في حصة وسطاء الأقساط التأمينية

الشاذلي جمعة: احتلت مصر المركز الرابع عربيا، من حيث حصة وسطاء التأمين فى إجمالى أقساط التأمين، بالنسبة لتأمينات الممتلكات و المسئوليات، وذلك بعد كل من سوريا وتونس والبحرين . وأظهر التقرير الأخير الذى أصدرته شركة «AXCO» الإنجليزية الرائدة فى مجال المعلومات لأسواق التأمين العالمية لعام

الشاذلي جمعة:

احتلت مصر المركز الرابع عربيا، من حيث حصة وسطاء التأمين فى إجمالى أقساط التأمين، بالنسبة لتأمينات الممتلكات و المسئوليات، وذلك بعد كل من سوريا وتونس والبحرين .

وأظهر التقرير الأخير الذى أصدرته شركة «AXCO» الإنجليزية الرائدة فى مجال المعلومات لأسواق التأمين العالمية لعام 2015 أن حصة الوسطاء فى إجمالى الأقساط فى السوق السورية بلغت %80 فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات و%12 فى تأمينات الحياة، تلتها تونس بنسبة %69 فى الممتلكات و%29 فى الحياة، ثم البحرين بنسبة %65 فى الممتلكات و%35 للحياة .

وجاءت مصر فى المركز الرابع بنسبة %60 فى الممتلكات و%43 فى الحياة ثم لبنان بنسبة %60 فى الممتلكات و%45 للحياة والكويت بنسبة %60 فى الممتلكات و%40 فى الحياة.

وبلغت حصة التأمين البنكى فى أقساط تأمينات الحياة حوالى 65% فى المغرب و41% فى تونس و%38 عمان و%37 فى السوق المصرية.