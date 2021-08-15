مصر- دراسة فى سحر المكان

أول حديث الرجل تذكرة بزيارات بعيدة، فى نهايات القرن التاسع عشر، حين جاء من لندن إلى القاهرة طالبًا الاسترخاء فوجد ما أمامه وحوله فارضًا على عقله التنبه

روبرت هيشنز لا يملك معرفة جمال حمدان بأبعاد الجغرافيا السياسية لموقع مصر، ولكنه يملك فهمًا للسحر الكامن فى معالم المكان وتراكمات التاريخ على هذه الأرض.. ولذلك هيشنز سمى كتابه عن البلد تعويذة مصر.. إنها التعويذة المكتملة من سحر المعانى القابعة فى النيل والأهرام وأبو الهول والمعابد المصرية بتسلسلها على ضفاف النيل من الشمال حيث يأتى الزائر، إلى الجنوب حيث يحمله النيل ببطء يتناسب مع خطو الزمن، عبر الأرض المقدسة إلى أن يوصله إلى النهاية؛ إلى الحدود حيث ينزوى السحر، وحيث يفيق الزائر على بدايات الأدغال.

هيشنز يُكلِّم مصر، والرجل يحفظ الأدب. فمن حادث الملكات أحنى الرأس تعظيمًا وفكر فى الكلم توقيرًا. فما بالك بمن حادث من يعرف أنها الحافظة الأولى لأصل الملك، والوعاء الأول لمعانٍ ارتفعت بالإنسانية من رقّ الجهل إلى سمو الإدراك.

أول حديث الرجل تذكرة بزيارات بعيدة، فى نهايات القرن التاسع عشر، حين جاء من لندن إلى القاهرة طالبًا الاسترخاء فوجد ما أمامه وحوله فارضًا على عقله التنبه، ومع التنبه جاء إحساس بضرورة البحث، فحمل هيشنز نفسه بعيدًا عن راحات وملذات العيش فى وسط القاهرة، وتلك وقتها وحتى حدود منتصف القرن العشرين من خلاصات الإبداع الإنسانى فى مزج جمال الشرق والغرب.. ولكنه ذهب دارسًا، جالسًا لساعاتٍ أمام الأهرام، ولأيامٍ أمام أبو الهول، ثم لأسابيع على ضفاف النيل حيث كان يثور ويجول ويصل إلى حدود الصحراء فى مواسم الفيضان.. وفى كل ذلك كان الزائر الإنجليزى مشاهدًا يحاول أن يستوعب، يحاول أن يفتح فى إدراكه فراغات يدخل منها فهمٌ جديد ليُنير عقله ويهدى روحه.. هيشنز يسترجع تلك الأيام فى بداية تقديمه لتعويذة مصر، ويقول لمن يخاطب، وهى السيدة كبيرة المقام فى التاريخ وعظيمة القدر فى عمق التجربة الإنسانية، إنه قد عاد، ومثله مثل الزوار القدامى للبلاطات الملكية، يذكِّر بأدب بمن هو وبالوقت والجهد الذى بُذل بين يدى صاحبة المكان، فى حرَم الأرض المقدسة.

بعد التذكير يفتح هيشنز جعبته، وأهم ما فيها سرد جديد لمعالم المكان- وهنا قلب الدراسة، هنا الغوص فى التعويذة.. هيشنز يأخذ قارئه فى رحلة داخل عقله حيث النيل والأهرام وأبو الهول والمعابد المصرية بتسلسلها، معان للناظر أن يحاول فهمها.. ومحاولات الفهم وطرق شرح ما قد فُهم نابعة من إدراك الناظر الذى هو نتاج تجربة حياته العقلية والروحية والجسدية.. لكن إدراك الناظر قد أخذ من قوة المكان واستوعب داخله ما ترسب أثناء النظر الطويل والدراسة المتعمقة.. إننا هنا أمام دائرة من تداخلات مختلفة داخل إدراك الراوى.. والجميل فى حالة هيشنز أن إدراكه قد أخذ من أجمل إنتاجات الثقافة الأوروبية قبل أن يأتى حاجًّا إلى المقدسات المصرية.. لذلك فإن رؤيته للتعويذة المصرية تأخذ من جوتة؛ عملاق التراث الألمانى الحديث ومن باكون؛ عبقرى الوعى البريطانى فى لحظة الانتقال من النهضة إلى التنوير.. لكن سَعة استيعاب هيشنز- وسَعة الاستيعاب من أهم مسببات الذكاء- أنه لا يفرض جوتة وباكون على ما يأخذه من النظر فى النيل والأهرام والمعابد.. وعى هيشنز الغربى سبل يمر منها إدراكه بسحر مصر فى الطريق نحو السكون داخل وجدانه.

لكن تعويذة مصر أكبر من تُشرح فى سرد زيارات وإن كانت طويلة، وأعقد من أن تُفهم بالنظر وإن كان مطولًا.. وهيشنز يدرك ذلك، فمدخله كما قلنا فى البداية احترام المعانى القابعة فى تلك الأرض العتيقة.. لذا فدراسته محاولة للسرد محدودة بحدود ما رأى وبمقدار ما تصور أن كلاماته مُعبرة عن مقاصده، والأهم مُعبرة عن المقاصد التى فهم أنها موجودة فيما رأى.. لذلك فالكتاب- كالكثير من سرديات الحجيج، سواء فى التراث الإسلامى أو المسيحي- ينتهى عندما يدرك الراوى أن مقدار ما لديه قد وصل إلى نهايته وأن دواعى الأدب تقتضى وقف الحديث؛ لأن فى ذلك اعتراف الإدراك المحدود والفهم الناقص بعظمة ما يحاول الراوى إيصاله لإدراك القراء.. وعليه سكت الراوى وأومأ باحترام إلى الساكت الأكبر أبو الهول.

* كاتب مصرى مقيم فى لندن