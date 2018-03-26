مصر حياة تستهدف 250 مليون جنيه أقساطاً من أمان

الشاذلى جمعةتستهدف شركة «مصر لتأمينات الحياة» تحقيق 250 مليون جنيه أقساطا ، من وثيقة «أمان» حتى نهاية العام المالى المقبل (2019/2018) .و كشف أحمد فؤاد سليم، نائب رئيس مجلس إدارة "مصر حياة" للشئون الفنية، عن أن حصيلة البنوك من مبيعات الشهادات حتى الأسبوع الماضى، بلغ مليار

الشاذلى جمعة

تستهدف شركة «مصر لتأمينات الحياة» تحقيق 250 مليون جنيه أقساطا ، من وثيقة «أمان» حتى نهاية العام المالى المقبل (2019/2018) .

و كشف أحمد فؤاد سليم، نائب رئيس مجلس إدارة “مصر حياة” للشئون الفنية، عن أن حصيلة البنوك من مبيعات الشهادات حتى الأسبوع الماضى، بلغ مليار جنيه، تمثل مليونى شهادة، بإجمالى 750 ألف عميل.

وأضاف أن الشهادات المتوقع بيعها عبر البنوك الأربعة-المشاركة فى ترويج الوثيقة- حتى نهاية يونيو 2019 نحو 5 ملايين، بمبالغ 2.5 مليار جنيه، وأقساط مستهدفة 250 مليون جنيه .

وأوضح أن حجم الأقساط يزيد سنويا، لأنه يتم احتساب 4 جنيهات، قسطا شهريا عن كل شهادة فئة 500 جنيه، لافتا إلى أن حصيلة بيع مليونى شهادة حتى الآن، بلغت 96 مليون جنيه تقريبا، سيتم تحصيلها على مدار عام، بواقع 8 ملايين جنيه شهريا، بنسبة لتلك الشهادة المباعة حتى الآن.