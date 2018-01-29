مصر حياة تجدد التأمين على العاملين في العامة للبترول

الشاذلى جمعة:جددت «مصر لتأمينات الحياة» عقد التأمين على العاملين بالهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة، وقال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن عدد المؤمن عليهم 140 ألف عامل بـ110 شركة تابعة، أو تساهم فيها الهيئة العامة للبترول، ويقدر إجمالى مبالغ التغطية با

الشاذلى جمعة:

جددت «مصر لتأمينات الحياة» عقد التأمين على العاملين بالهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة، وقال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن عدد المؤمن عليهم 140 ألف عامل بـ110 شركة تابعة، أو تساهم فيها الهيئة العامة للبترول، ويقدر إجمالى مبالغ التغطية بالعقد 43 مليار جنيه.

وأضاف أن التغطيات تشمل الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم، ضمن وثيقة التأمين المؤقت.

وتأمين الحياة المؤقت هو عقد بمقتضاه تدفع الشركة مبلغ التأمين عند وفاة الشخص المؤمن عليه لصالح المستفيدين (الورثة) بشرط حدوث الوفاة خلال مدة معلومة تلى تاريخ التعاقد تسمى «مدة التأمين» أما إذا بقى المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية المدة، ينتهى العقد ولا تدفع الشركة أى مبلغ من المبالغ التى تكون قد تسلمتها كأقساط من المتعاقد.

وتختلف وثيقة التأمين المؤقتة على الحياة، عن وثائق الحياة الخاصة بالتقاعد، فيتم تحديد مدة التأمين 20 عاما مثلا أو حتى بلوغ سن التقاعد وفى حال وفاة العميل قبل نهاية المدة، يحصل الورثة على مبلغ التأمين وفى حالة بقائه على قيد الحياة لحين بلوغ سن التقاعد يحصل على مبلغ التأمين أيضا أى يغطى الوفاة والتقاعد.