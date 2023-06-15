«مصر حلوان» تورد حصة من سيارات «بيستيون» للموزعين.. والانتهاء من تسليم الحاجزين

وردت شركة «مصر حلوان أوتوموتيف» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بيستيون، ودونج فينج DFM» في مصر، حصة من طرازات «بيستيون» لشبكة موزعيها المعتمدين خلال الأيام الماضية، إضافة إلى قيامها بتسليم الحاجزين الذين تعاقدوا على شراء طرازات العلامة الصينية عبر الفروع وصالات العرض التابعة لها.

وأكدت هبة عبد النبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس قطاع التسويق فى شركة «مصر حلوان»، أن الدفعة التى تم استيرادها من سيارات العلامة الصينية «بيستيون» شملت طرازات «T55 وT77و B70»، حيث تم الإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية بالنظام “التجاري”.

وأضافت أن الشركة قامت بالإنتهاء من تسليم الحاجزين الذين تعاقدوا على شراء طرازات «بيستيون» عبر صالات العرض والفروع التابعة لها، موضحة أن «مصر حلوان» قامت أيضًا بتوريد حصة من طرازات العلامة الصينية للموزعين خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن الشركة تسعى لاستيراد دفعات متتالية من طرازات «بيستيون، ودونج فينج DFM» بنظام الدورة الاستيرادية الـ3 أشهر كحد أقصى؛ وذلك بهدف سد متطلبات السوق، فضلا عن تعزيز تواجد علاماتها التجارية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت «مصر حلوان» لديها خطة طموحة لزيادة حصتها السوقية من مبيعات سيارات الركوب من خلال العمل على توفير طرازاتها المختلفة بكميات تتناسب حجم الطلب المحلى، بالإضافة إلى تعزيز حجم المخزون من قطع الغيار فى مختلف أنحاء الجمهورية.