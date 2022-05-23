«مصر حلوان» تطرح أحدث سيارات دونج فينج «أيولوس A30 وفينوشيا ستار» في مصر

أحمد نبيل وأحمد عوض

أعلنت شركة «مصر حلوان أوتوموتيف»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بيستيون، ودونج فينج DFM» في مصر، عن طرح أحدث سيارات الصانع الصيني «دونج فينج أيولوس A30، و وفينوشيا ستار» في مصر.

وأكدت الشركة أن تلك الخطوة تأتي في إطار الخطة التسوسعية لـ«مصر حلوان أوتوموتيف» في قطاع السيارات، لاسيما إطلاق أحدث طرازات الصانع الصيني التى تتناسب مع متطلبات السوق المحلية.

وأوضحت «مصر حلوان أوتوموتيف» أنها تسعى لرفع مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة وتعزيز انتشارها في مختلف أنحاء المحافظات في ضوء الحرص على تقديم أفضل الخدمات وتوفير قطع الغيار للعملاء.

مواصفات ايلولوس A30

ينتمي طراز «Aeolus A30» لفئة السيارات السيدان “المدمجة” مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «دون فينج DFM»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت طرازات «دونج فينج أيولوس A30» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية، وأنظمة فرامل مانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة الجر، ونظام قياس ضغط الاطارات، وتثبيت لمقاعد للاطفال».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات ومنها «امكانية دخول السيارة بدون مفتاح – تشغيل المحرك بالبصمة – إمكانية وضع اختيار القيادة – مصابيح led – مصابيح نهارية led – إضاءة المصابيح أوتوماتيك – كاميرا خلفية – فتحة سقف – مقعد السائق كهربائيًا – مقاعد من الجلد – مكيف هواء – مرايات كهربائية مزودة بخاصية التسخين، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “شاشة وسائط 10 بوصة – بلوتوث – مدخل USB – وغيرها».

أسعار دونج فينج أيولوس A30

تقدم شركة «مصر حلوان أوتوموتيف» طرازات «فينج أيولوس A30» عبر فئة واحدة بسعر 399.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

مواصفات فينوشيا ستار

ينتمي طراز «دونج فينج فينوشيا ستار» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر المدمجة – ذات الدفع الرباعي»، مزودة بمحرك سعته 1500 سي سي تيربو متصل بمحرك كهربائي 48 فولت، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر.

تقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الالكتروني ESC – فرامل هيدروليكية مساعدة HBA – نظام التحكم في الجر TCS – نظام التحكم عند نزول المنحدرات HDC – تحكم ديناميكي في السيار ة VDC – فرامل يد كهربائية EPB – مثبت سرعة تكيفي – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – خاصية الركن أوتوماتيكيا – مثبت لمقاعد الأطفال ISOFIX».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات من بينها «امكانية الدخول الذكي بدون مفتاح – امكاينة تشغيل محرك السيارة بالصمة – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – طي المرايا الجانبية كهربائيًا، فتحة سقف بانوراما كهربائية – عجلات مقاس 19 بوصة.

تحتوى «دونج فينج فينوشيا ستار» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 12 مكبرة صوتية مكييف هزاء ثلاثي المناطق – شاشة وسائط 15.6 بوصة – بلوتوث – مدخل USB – فرش مقاعد السيارة من الجلد – امكانية ضبط المقاعد الأمامية كهربائيًا في مستوى 10 اتجاهات – خاصية التدليك في بالمقاعد الأمامية – شاحن لاسلكي، وغيرها».

أسعار دونج فينج فينوشيا ستار

تقدم شركة «مصر حلوان أوتوموتيف» طرازات «دونج فينج فينوشيا ستار» بأسعار تبدأ من 610 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.