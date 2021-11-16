«مصر حلوان أوتوموتيف» فى طريقها للاستحواذ على وكالة «دونج فينج» الصينية

بعد فشل المفاوضات مع «قطاع الأعمال»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «مصر حلوان أوتوموتيف» وكيل «بيستون» التابعة لفاو الصينية فى طريقها للاستحواذ على وكالة العلامة «دونج فينج» محليا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة قطاع الأعمال العام فشل المفاوضات مع «دونج فينج» الصينية لأسباب تتعلق بتخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكن شركة النصر من تقديم سياراتها بأسعار تنافسية.

وأكد مصدر مسئول فى «مصر حلوان أوتوموتيف» فضل عدم ذكر اسمه أن شركته بصدد الاتفاق النهائى على توقيع عقود وكالة «دونج فينج» موضحا أن الفترة الراهنة تشهد اختبارات الموديلات المحددة التى تتواكب مع متطلبات السوق المصرية واختبارها بخلاف تحديد الكميات والأسعار التى تمكنها من المنافسة محليا.

وتابع: «مصر حلوان أوتوموتيف تعمل حاليا على التوسع فى مجال السيارات عبر الاستحواذ على وكالات جديدة، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بإطلاق خمسة طرازات من العلامة «بيستون» التابعة لفاو الصينية».

وأكد أن ظروف سوق السيارات المحلية تفتح فرصا لإطلاق علامات جديدة مع توفير طرازات تتناسب مع طبيعة المستهلك للشرائح أو الفئات المختلفة.

وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد إطلاق عدد كبير من توكيلات السيارات الصينية وهو ما سيعزز المنافسة بينهم ويدفع الماركات ذات الجودة المرتفعة صعودا، مؤكدا أن مصر حلوان اعتمدت فى إطلاق سيارات «بيستون» على التفكير بشكل مختلف من خلال فتح الضمان لست سنوات غير محدد الكيلومترات بخلاف فتح إمكانية الاستبدال. كانت شركة مصر حلوان أوتوموتيف أعلنت عن استحواذها على وكالة «بيستون» الأسبوع الماضى عبر إطلاق خمسة طرازات جديدة لفئات مختلفة والتى من بينها سيارات «كروس أوفر» متوسطة وصغيرة كانت شركة مصر حلوان أوتوموتيف أعلنت عن استحواذها على وكالة «بيستون» الأسبوع الماضى عبر إطلاق خمسة طرازات جديدة لفئات مختلفة والتى من بينها سيارات «كروس أوفر» متوسطة وصغيرة بخلاف موديلات «سيدان».