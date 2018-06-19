مصر ثاني الأكثر تغريدا على تويتر في شهر رمضان‎

المال – خاص : أعلنت شركة تويتر عن أسماء الدول الأكثر تغريدا خلال شهر رمضان الماضى وجاءت السعودية فى المركز الأول، تلتها مصر، ثم ماليزيا. بينما احتلت أندونيسيا وتركيا المركزين الرابع والخامس، وفق تقرير صادر عن تويتر الثلاثاء. وجاءت أبرز الوسوم المستخدمة عالميا #رمضان 1.

المال – خاص :

أعلنت شركة تويتر عن أسماء الدول الأكثر تغريدا خلال شهر رمضان الماضى وجاءت السعودية فى المركز الأول، تلتها مصر، ثم ماليزيا.

بينما احتلت أندونيسيا وتركيا المركزين الرابع والخامس، وفق تقرير صادر عن تويتر الثلاثاء.

وجاءت أبرز الوسوم المستخدمة عالميا #رمضان

1. #رمضان_كريم

2. #ramadan



وعرضت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية @MOCI_KSA هذا العام البث المباشر لصلوات المساء يومياً من الحرم الشريف في مكة.

وأطلقت الشركة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاشتاج #هوانا_زين وهو أول برنامج عربي يُبث مباشرة على تويتر بالتعاون مع @YallaFeed.

تم بث ثمانية حلقات خلال الشهر الكريم ووصل عدد المشاهدين إلى 4 مليون مشاهد حتى الآن. وكانت أكثر الحلقات مشاهدة مع الفنان @OfficialHenedy التي وصل عدد مشاهديها إلى أكثر من 1 مليون مشاهد. وتضمنت الحلقات شخصيات بارزة نذكر منها مخرجة الأفلام نايلة الخجا @NaylaAlkhaja والمستشارة الحكومية سجى كمال @JajOZz.

كما أُجريت المقابلات الحصرية المباشرة مع الفنانين مما منح المعجبين فرصة طرح الأسئلة على نجومهم المفضلين بشكل مباشر عبر التغريدات. ونتج عن هذه التفاعلات أكثر من 780 ألف مشاهدة للفيديوهات التي ظهر فيها فنانين من أمثال@HananMotawie (#AskHanan) و@CarmenBsaibes (#AskCarmen) و@Mohamed_Emam (#AskEmam) و@AmirKarara (#AskKarara).

كما انضم عدد من الشخصيات البارزة إلى تويتر خلال شهر #رمضان للتفاعل مع الجماهير، ومنهم: وزير الثقافة الأول في المملكة العربية السعودية، الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود @BadrFAlSaud، والممثلة اللبنانية نور@NourActress.

ونُشر ما يزيد عن 250 لحظة رمضانية من قبل الإذاعات والمجلات الإقليمية مثل @Alarabiya و@dmctveg و@Sayidatynet و@FilFan و@Layalina و@aawsat_News و@GoalSA ليبقوا متابعيهم على اطلاع حول مجريات الشهر الكريم.

وقدّم تويتر خلال الشهر الكريم فيديوهات البث المباشر والرموز التعبيرية المخصصة والرسائل المباشرة الخاصة برمضان، وشهد تفاعلاً كبيراً من المسلمين حول العالم الذين استخدموا المنصة الاجتماعية لمتابعة المستجدات والاحتفال بالشهر الفضيل.

