مصر ثاني أعلى دول العالم نموًّا فى مبيعات الملاكي بنهاية 2020 (فيديو)

حققت مصر نموًّا فى مبيعات سيارات الركوب خلال العام الماضى بنسبة تصل إلى 32.6% بفضل الإعفاءات الجمركية

أظهرت بيانات وكالة فوكاس تو موف الأمريكية لأبحاث سوق سيارات الركوب حول العالم والرابطة العالمية لصناعة السيارات، حصد مصر المركز الثاني فى قائمة أعلى دول العالم نموًّا فى مبيعات الملاكي بنهاية العام الماضى، بعد أن قفز أداء السوق بها بنسبة تصل إلى 32.6%.

وبلغت مبيعات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» بنهاية العام الماضى 227 ألفًا، و109 سيارات، مقابل 171 ألفًا و280 ألف وحدة.

وتعود الزيادة فى مبيعات الملاكي بمصر إلى تطبيق سلطات الجمارك المرحَّلة النهائية من اتفاقية المنطقة الحرة التركية مطلع 2020.

وتنص اتفاقية المنطقة الحرة التركية على إعفاء سيارات الركوب المستوردة من تركيا من الرسوم الجمركية على غرار السيارات الأوروبية.

وهبطت أسعار السيارات التركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بقيمة تتراوح بين 10 و25 ألف جنيه لسيارات فيات تيبو، وتويوتا كورولا.

فيات تيبو

وهبطت أسعار سيارات فيات تيبو فى الساعات الأولى من عام 2020 بقيمة تتراوح بين 18 ألفًا وحتى 25 ألف جنيه.

كما تراجعت أسعار سيارات تويوتا كورولا فى مستهل العام الماضى ما بين 10 و19 ألف جنيه.

وأسهم تراجع أسعار كلا الطرازين فى تعزيز مبيعات السيارات الملاكي بمصر، خلال العام الماضي، مع نمو الطلب عليهما.

بالإضافة إلى تطبيق اتفاقية الشراكة التركية، شهد يناير 2019 تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى أسهمت فى نمو مبيعات السيارات.

وأدى تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية إلى هبوط أسعار السيارات الملاكى الأوروبية المنشأ بنسبة تتراوح بين 2.65 حتى 32% تقريبًا.

وأسهمت كلتا الاتفاقيتين فى تعزيز مبيعات السيارات الملاكى بمصر خلال 2020.

وتستحوذ مصر على حصة تصل إلى 0.3% من إجمالى مبيعات الملاكى فى جميع دول العالم بنهاية 2020، مقابل 0.2% فى 2019.

تركيا أعلى دول العالم نموًّا في مبيعات السيارات الملاكي

تربعت تركيا على المركز الأول بقائمة الدول نموًا فى مبيعات الملاكي، خلال العام الماضي، بنسبة تصل إلى 57.5%.

وبلغت مبيعات تركيا من السيارات الملاكى 601 ألف و109 وحدات نهاية 2020، مقارنة مع 387 ألفًا و256 سيارة فى 2019.

وتستحوذ تركيا على حصة تصل إلى 0.9% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب الملاكى عالميًّا بنهاية 2020، مقابل 0.5% فى 2019.

وجاءت فى المركز الثالث كازاخستان، والتى نمَت مبيعاتها 30.1% خلال العام الماضى، ببيعها 100 ألف و595 سيارة نهاية 2020.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الأردن بعد تحقيقها نموًّا فى مبيعات الملاكي بنسبة 24%، لتقفز إلى 30 ألفًا، و507 سيارات بنهاية العام الماضى.

واستحوذت كوريا الجنوبية على المركز الخامس بقائمة الدول الأعلى نموًّا فى مبيعات السيارات الملاكي حول العالم، العام الماضى.

وارتفعت مبيعات كوريا الجنوبية من سيارات الركوب الملاكى بنسبة 8.1%، لتصعد إلى 1.6 مليون سيارة، العام الماضى.

وتستحوذ كوريا الجنوبية على حصة تقدر بـ2.3% من إجمالى مبيعات السيارات الملاكى حول العالم بنهاية 2020.

وتراجعت مبيعات السيارات في العالم العام الماضى بنسبة 12%، لتسجل 68.9 مليون سيارة، مقابل 78.1 مليون وحدة فى 2019.