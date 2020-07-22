مصر ثانى أكبر مستفيد من استثمارات 5 مليارات يورو من بنك EBRD بسبب كورونا

بلغت قيمةالاستثمارات التى حصلت عليها مصر من البنك الأوروبي للتنمية والتعمير EBRD 459 مليون يورو أو حوالى 9 % من إجمالى الاستثمارات.

أعلن البنك الأوروبي للتنمية والتعمير EBRD إنه استثمر 5.1 مليار يورو (5.9 مليار دولار)، وهو مبلغ قياسي، في أول ستة أشهر من العام الجارى لدعم الاقتصادات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا في الدول الأعضاء التي ينشط بها وأظهرت النتائج أن تركيا حصلت على نحو مليار يورو أو حوالي خمس إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من 2020، في حين كانت مصر ثاني أكبر مستفيد، إذ تلقت 459 مليون يورو.

وبلغت نسبة الاستثمارات التى حصلت عليها مصر من البنك الأوروبي للتنمية والتعمير EBRD حوالى 9 % من إجمالى الاستثمارات.

وقال البنك إن الضرر الناجم عن كورونا ”بالغ“ للاقتصادات التي يستثمر فيها متوقعا انكماشا نسبته 3.5 % بالمتوسط هذا العام. زيادة استثمارات بنك EBRD لماجهة كورونا

ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى البنك الأوروبي للتنمية والتعمير EBRD 38 دولة تمتد من إستونيا إلى مصر ومن المغرب لمنغوليا.

ارتفاع استثمارات بنك EBRD بأكثر من 33 % لمواجهة كورونا

وأضاف البنك الأوروبي للتنمية والتعمير EBRD أن الاستثمارات ارتفعت بما يزيد عن 33 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.

وأوضح البنك الأوروبي للتنمية والتعمير EBRD أن حوالى ملياري يورو اتجهت لتمويل صفقات تجارية في أول ستة أشهر من العام.

ويرى بنك EBRD أن مواجهة تداعيات أزمة كورونا أدت لتجميد البنك لتوسيع محتمل لعملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

و كان البنك الأوروبي للتنمية والتعمير EBRD يتوقع أن تطرح الخطة التوسعية بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء على المساهمين هذا العام. بنك EBRD يواجه كورونا بزيادة استثماراته

وقال يورجن ريجترينك القائم بإعمال رئيس البنك إن هناك عالم جديد ونهتم بالتحديات التي تواجه عملاءنا الحاليين والاقتصادات التي تهمنا.

ومع ذلك يرى يورجن ريجترينك أنه ما زالت هناك حاجة إلى نموذج أعمال البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بتلك المنطقة.

ويتوقع يورجن ريجترينك الحصول على موافقة المساهمين على توسع بنك EBRD فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022.

وحذر ريجترينك من أن البنك، الذي أعلن فقط عن نتائجه التشغيلية لا المالية، سيسجل ”خسارة كبيرة“ في النصف الأول من العام الحالى.

ويرى بنك EBRD أن تلك الخسارة الكبيرة ترجع إلى تضرر محفظته من الأسهم نتيجة انخفاض التقييمات وهبوط قيمة العملة.

ويتوقع البنك، الذي تمتلك فيه مجموعة السبع ذات الاقتصادات الأكثر تقدما حصة أغلبية، استثمار حوالى 21 مليار يورو بنهاية 2021.