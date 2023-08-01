مصر ثالث دول الشرق الأوسط شراءً للذهب النصف الأول (جراف)

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي احتلال مصر المركز الثالث فى قائمة دول الشرق الأوسط الأعلى شراءً للذهب خلال النصف الأول من العام الحالي بعد أن قفز طلب المصريين خلال تلك الفترة بنسبة 46%، ليصل إلى 33.5 طن، مقابل 23 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الرغم من نمو الطلب في على الذهب من مشغولات وسبائك إلا أن حصة مصر تراجعت إلى 12% النصف الأول من 2023، مقارنة مع حصتها خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى سجلت 14%.

%59 نموًا فى طلب دول الشرق الأوسط على الذهب

صعد طلب دول الشرق الأوسط على المعدن الأصفر خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى 59%، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وأشار التقرير إلى أن مشتريات تلك الدول من الذهب هذا العام سجلت 269.1 طن، مقابل 168.8 طن خلال النصف الأول من 2022.

تركيا فى الصدارة

حلت تركيا فى صدارة الدول الأعلى إقبالًا على شراء المشغولات الذهبية والسبائك خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023.

وقفز الطلب فى تركيا بنسبة تصل إلى 232%، ليصل إلى 117.8 طن خلال تلك الفترة، مقابل 35.4 طن فى عام 2022.

واستحوذت تركيا بمفردها على حصة تصل إلى 44% من إجمالى مشتريات دول الشرق الأوسط من الذهب هذا العام، مقابل 21% بنهاية النصف الأول من 2022.