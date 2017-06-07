مصر تُوقع أول اتفاقية لمكافحة التهرب الضريبى بباريس

مها أبو ودنوقَّعت مصر، اليوم، فى باريس، اتفاقية متعددة الأطراف فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى، ضمن خطتها للاستفادة من التجارب الدولية فى مجال السيطرة على عمليات نقل الأرباح والتلاعبات فى الوعاء الضريبى.قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب مصر عمرو المنير، نائب وزير المالية، فى مقر منظمة التع

مها أبو ودن

وقَّعت مصر، اليوم، فى باريس، اتفاقية متعددة الأطراف فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى، ضمن خطتها للاستفادة من التجارب الدولية فى مجال السيطرة على عمليات نقل الأرباح والتلاعبات فى الوعاء الضريبى.

قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب مصر عمرو المنير، نائب وزير المالية، فى مقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الـ”OECD” بباريس، بعد حضور الدورة السنوية لاجتماعات المنظمة.

ويعد التوقيع المصرى، اليوم، بمثابة خطوة مهمة فى تحسين الآليات الخاصة بمكافحة التهرب، واستكمالًا للتوقيع بالأحرف الأُولى على الاتفاقية المعروفة باسم الـ”BEpS” والتى تحمل اختصارًا للأحرف الأولى من عبارة Base Erosion and Profit Shifting.

وتضم الاتفاقية متعددة الأطراف حتى الآن 67 دولة، بينها مصر والكويت فقط كدول عربية.

جدير بالذكر أن مصر هى الدولة الأولى عربيًّا التى وقّعت هذا الاتفاق بالأحرف الأُولى فى مايو الماضى.

وانفردت “المال” بنشر تفاصيل التوقيع، فيما أكد المنير، فى تصريحات نشرتها، اليوم، أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها.

