مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

أعربت مصر وقوفها بجانب إندونيسيا في هذا المُصاب الأليم، مؤكدا ثقتها في تجاوز الشعب الإندونيسي الصديق لتلك المحنة.

أعربت مصر ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية إندونيسيا الصديقة خلال الأيام الأخيرة، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات ونزوح الآلاف.

ونقل البيان تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب إندونيسيا وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وأعرب البيان عن وقوف مصر بجانب إندونيسيا في هذا المُصاب الأليم، مؤكدا ثقة مصر في تجاوز الشعب الإندونيسي الصديق لتلك المحنة.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جاكرتا والمدن التابعة لها مع بداية العام الجديد أسفرت عن مقتل 67 شخصا، فضلا عن نزوح أكثر من 36 ألف شخص.



وبدأت الأمطار الغزيرة مع بداية العام، ما تسبب في حدوث فيضانات في جاكرتا والمدن التابعة لها، والتي يقطنها نحو 30 مليون نسمة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أمطار بداية هذا العام هي الأكثر شدة منذ عام 1866.

تجدر الإشارة إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية هي أمور شائعة الحدوث في إندونيسيا في موسم الأمطار.



