سيـــاســة

مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا
سمر السيد 8:29 م, الجمعة, 5 فبراير 21 8:29 م, الجمعة, 5 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

معرباً عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة، وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضا  «النواب» يفتح 3 ملفات شائكة مع وزير المالية في اجتماع «الخطة والموازنة»

كما أشاد المتحدث بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعيا الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كل الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

اقرأ أيضا  تأجيل محاكمة محمود عزت في «التخابر مع حماس» إلى 1 مارس
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

خبراء: تأسيس المنتدى العربي الاستخباري يعزز جهود مكافحة الإرهاب

أيمن عزام 12:02 ص, الجمعة, 5 فبراير 21

محاولات نيابية لحل أزمة كوبري المنطقة الأثرية بمصر الجديدة

ياسمين فواز 1:12 م, الخميس, 4 فبراير 21

‎فيروس «شابارى» القاتل يلاحق العالم..والاتحاد الأوروبى يخفق فى توفير لقاحات «كورونا»

خالد بدر الدين 6:44 ص, الخميس, 4 فبراير 21

وزير الخارجية ومفوض الاتحاد الأوروبي يبحثان فرص التعاون

سمر السيد 11:15 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

الخارجية الفلسطينية تدعو كوسوفو للتراجع عن فتح سفارة لدى إسرائيل في القدس

أيمن عزام 11:03 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

الخارجية تتواصل مع السفير الإريتري لمتابعة قضية الصيادين المصريين المحتجزين

سمر السيد 10:11 م, الأربعاء, 3 فبراير 21