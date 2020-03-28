مصر توقف تصدير جميع البقوليات 3 شهور

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر اعتبارا من تاريخ نشر القرار بـ”الوقائع المصرية”.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية.

كما يأـي أيضا ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.