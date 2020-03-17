مصر توقف تصدير الكحول ومشتقاته 3 شهور لمواجهة «كورونا»

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير الكحول بكل لأنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات، فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

لافتةً إلى أنه تم اتخاذ القرار بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة للكحول، حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة منه لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس، وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلية.