مصر توقف تصدير الفول بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر

القرار سمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية بعد التنسيق مع وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية التى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت جامع إلى أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول؛ حيث يكفي المخزون الحالى حاجة الاستهلاك خلال خمسة أشهر ونصف.

كما أسهم القرار أيضاً في حدوث انخفاض في الأسعار العالمية للفول، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.