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مصر توقف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب افريقيا، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا
صفية حمدي 10:42 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 10:42 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب افريقيا، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه “أوميكرون” ، واعتبرت هذا المتحور من الضرورى أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه. 

وأشار السفير نادر سعد إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن تلك الدول: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة( ترانزيت ) ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة ( ترانزيت ) فى طريقهم إلى دول أخرى.

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 حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أى حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر ( ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

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أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 ايام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، ويستمر متابعته لمدة سبعة ايام اخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس. 
وأضاف السفير نادر سعد: سوف تخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.

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بقلم صفية حمدي

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