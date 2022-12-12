مصر توقغ مذكرة تفاهم مع زامبيا للتعاون في قطاع الاتصالات

وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفيليكس موتاتى وزير التكنولوجيا والعلوم فى زامبيا مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التكنولوجيا والعلوم بزامبيا لتعزيز التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأسها التحول الرقمى، والخدمات البريدية، وبناء القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى التعاون فى بناء القدرات البشرية وتنمية المهارات، والذكاء الاصطناعى، والتعلم الإلكترونى، والشمول الرقمى، والبنية التحتية الدولية.

كما عقد الوزيران مباحثات موسعة تم خلالها استعراض أبرز مجالات التعاون المقترحة بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وآليات تنفيذها على النحو الذى يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن مصر تحرص دوما على تدعيم أواصر التعاون مع كل أشقائها من الدول الافريقية، مشيرا إلى أن العلاقات المتميزة بين مصر وزامبيا تشهد نموا مطردا على كافة الاصعدة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للبلدين والمتعلقة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل التعاون وتبادل الخبرات والرؤى وقصص النجاح فى كلا البلدين فى مجال التحول الرقمى والاستفادة من تجربة مصر الرقمية، وكذلك التعاون فى مجال الشركات الناشئة وتحفيز الفكر الإبداعى وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التعاون في مجال التنمية البشرية بهدف توسيع قاعدة الكفاءات والمهارات فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استضافة مجموعة من الشباب الزامبى لتلقى التدريب فى معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات وبحث إمكانية استضافة مجموعة من الطلاب بزامبيا للدراسة فى جامعة مصر للمعلوماتية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على التعاون فى مجال الخدمات البريدية المقدمة للجاليات فى كلا البلدين، وكذلك التعاون فى مجالات الاتصالات والبنية التحتية الدولية من خلال الاستفادة من البنية التحتية الدولية المصرية، فضلا عن التعاون فى التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى.

ومن أكد فيليكس موتاتى وزير التكنولوجيا والعلوم فى زامبيا على أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يدعم الجهود المبذولة فى زامبيا لتحقيق التحول الرقمى؛ مشيرا إلى أنه لا يمكن لدولة وحدها تحقيق التحول الرقمى ولكن لابد من إقامة شراكات لتحقيق ذلك.

وأشار الدكتور محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى أن العلاقات بين مصر وزامبيا تتسم بالأخوة، وتمثل نموذجا للتعاون من أجل تحقيق المنفعة للبلدين؛ موضحا أن مجال التكنولوجيا يمثل أهم عناصر المستقبل للدولتين كما أنه عنصر هام لتحقيق التنمية المستدامة؛ مؤكدا على أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل فرصة لتعاون مثمر بين البلدين فى مجالات تنمية الكوادر المؤسسية، والتكنولوجيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعى بالإضافة إلى تعزيز الشمول الرقمى.

كما أوضح توبلى مولامبو لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة أن هناك العديد من المجالات التى يمكن من خلالها إقامة شراكات بين مصر وزامبيا؛ موضحا أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين يمثل انجاز كبير للتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ذات الاهتمام المشترك.