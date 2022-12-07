مصر توقع 7 مذكرات مع تحالفات عالمية ومحلية لبدء دراسات مشروعات الهيدروجين الأخضر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكل من صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحالفات شركات عالمية ومحلية.

وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

ووقع مذكرات التفاهم الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس صلاح عزت، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من جانب، ومن جانب آخر مسئولو وممثلو التحالفات والشركات العالمية والمحلية.

وأشار رئيس الوزراء، عقب توقيع مذكرات التفاهم إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمحلية، خاصة فى مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي لوضع مصر كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة باعتباره وقود المستقبل، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مزايا نسبية، تتمثل فى توافر المساحات الشاسعة من الأراضي ذات المصادر القوية للطاقة المتجددة من الرياح وسطوع الشمس.

فضلا عن موقع مصر الجغرافي المتميز كمركز للعالم وسهولة الوصول منه إلى قارة أوروبا لما يتمتع به من منافذ بحرية.

ولفت الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لما تتلقاه الوزارة من عروض جديدة من تحالفات وشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، منوهاً إلى أن ما تم اليوم من توقيع لـ ٧ مذكرات تفاهم لبدء الدراسات الخاصة بعدد من تلك المشروعات يأتي فى إطار الجهود المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال إن التوقيعات تتضمن عددا من التحالفات والشركات العالمية والمحلية، حيث تشمل شركة “Acwa Power” السعودية، وتحالف “Benchmark”، والشركة القابضة للصناعات الكيميائية، وشركة “China Energy” الصينية، وشركة “DAI” الألمانية، وشركة “OCIOR ENERGY” الهندية، وتحالف “VoltaLia – TAQA”، وشركة “British Petroleum” البريطانية.

ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن التوقيع مع عدد ٧ تحالفات وشركات جديدة اليوم إنما يأتي كنتيجة مباشرة لدعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتويجا لمجهودات الوزارة وشركائها الحكوميين من الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، كما أنه يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين وجهات التمويل الدولية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باعتباره من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار.

وأضاف أن التوقيع مع هذه التحالفات يعقب ما تم من نجاحات سابقة في ذات السياق، حيث سبق التوقيع مع عدد ١٦ مطورا آخر لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، وتم التوقيع مع ٩ من هؤلاء المطورين على اتفاقية اطارية تمهيدا لتنفيذ المشروعات، وذلك خلال يوم الطاقة بفعاليات مؤتمر المناخ (COP 27) بشرم الشيخ.

وأكد شاكر سعي الوزارة للبدء الفعلي فى تنفيذ هذه المشروعات، قائلا:” نعمل حاليا مع شركائنا الحكوميين والمطورين من القطاع الخاص على بدء تنفيذ المشروعات لتذليل أية عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه تلك المشروعات”.