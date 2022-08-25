مصر توقع 7 مذكرات جديدة لإنشاء مجمعات صناعية بالسخنة لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع 7 مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة مع 7 شركات وتحالفات عالمية .
وتم التوقيع في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة وقبل انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء .
وتم التوقيع بين عدد من الجهات الحكومية ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء ، وصندوق مصر السيادي من جانب ، وبين 7 شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر .