مصر توقع 28 اتفاق شراكة وخطابات نوايا مع مؤسسات تمويل بقمة المناخ

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على والإعلان عن عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات تمويل وشركاء التنمية لمشروعات برنامج “نُوَفِّي” و”نُوَفِّي+” للتمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء، وذلك بالجناح المصري في المنطقة الزرقاء.

جاء ذلك في إطار جهود حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة لذلك البرنامج، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف بشأن تغير المناخ .

محور الطاقة

وفي محور الطاقة، تم توقيع اتفاقية شراكة، وقعها من الجانب المصري، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ومن الطرف الثاني في هذه الاتفاقية من شركاء التنمية كل من أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جوست أورثيوذن، الرئيس التنفيذي لشركة انفيست الهولندية، واللورد/ جولد سميث، وزير الدولة لشئون الطاقة والمناخ والبيئة بالمملكة المتحدة، وممثلان عن الوكالة الفرنسية، وصندوق الاستثمار للدول النامية بالدنمارك، وشهد التوقيع كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

محور الغذاء

وفي محور الغذاء، تم توقيع اتفاقية شراكة، وقعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ووقعها من الجانب الآخر من شركاء التنمية، الفاريو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الايفاد”.

كما تم توقيع خطاب نوايا، بشأن مشروع التكيف بشمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، ووقعه من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الآخر، الدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتم توقيع اتفاقية شراكة متعلقة بمحور المياه، ووقعها من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومن الجانب الآخر من شركاء التنمية، أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية.

وشمل التوقيع مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، اتفاقية شراكة في محور النقل، وقعها من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي ووزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووقعها من شركاء التنمية، الدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثل عن الوكالة الفرنسية، وشهد التوقيع كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومذكرة تفاهم وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و فرانشيسكو لاكاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتم التوقيع على خطاب شراكة لمشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وإنشاء نظام إنذار مبكر، ووقعه من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومن الجانب الآخر، السيد/ ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.

كما تم التوقيع على خطاب نوايا لمشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية، وقعه من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووقعه من الجانب الآخر، والفاريو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الايفاد”.

وكذلك خطاب نوايا لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وقعه من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي ووزيرة البيئة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، ووقع من الجانب الآخر، أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية.

اتفاق تمويل بشأن الخط الثاني لمترو الأنفاق

وتضمنت مراسم التوقيع التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التوقيع على عدد من وثائق التمويلات الخاصة بالمشروعات الخضراء على المستوى القطاعي، بإجمالي نحو 2.2 مليار دولار، حيث تم توقيع اتفاقات تمويل في قطاع النقل، وقعها جميعها من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي ووزير النقل.

وشملت اتفاقا لتمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو الأنفاق، وقعه من جانب شركاء التنمية، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و اتفاق لتمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي، وقعه من جانب شركاء التنمية، السيد/ ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، و شريسولا زاشارابولو، وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية، وشهد التوقيع مارك باريتي، سفير فرنسا بالقاهرة.

وتم توقيع اتفاق لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، وقعه من جانب شركاء التنمية المدير الاقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتى، وشهد التوقيع رئيس البنك الدولي.

كما تم توقيع اتفاق لتمويل مشروع تطوير خط سكة حديد طنطا ـ المنصورة ـ دمياط، ووقع من جانب شركاء التنمية، الدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كما تم في هذا القطاع الإعلان في حضور وزيري التعاون الدولي، والنقل، عن اتفاق لتمويل مشروع تأهيل 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.

اتفاقات تمويل بقطاع الإسكان

وفي قطاع الإسكان، تم توقيع اتفاقيات تمويل، وقعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وتضمنت التوقيعات اتفاقا حكوميا لتمويل مشروع “معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان”، وقعه من جانب شركاء التنمية، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتم توقيع اتفاق تمويل مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (مرحلة ثانية) وشارك في توقيعه من الجانب المصري مع وزيرة التعاون الدولي و نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومن شركاء التنمية، السيدة/ إيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة.

وفي قطاع الكهرباء، تم توقيع اتفاقيات تمويل، ووقعها من الجانب المصري، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التعاون الدولي.

وتضمنت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر.

ووقعها من جانب شركاء التنمية، ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، شريسولا زاشارابولو، وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية، وشهد التوقيع مارك باريتي، سفير فرنسا بالقاهرة.

واتفاقا لتمويل مشروع دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ووقعه من جانب شركاء التنمية، (ممثل عن البنك الأفريقي للتنمية).

اتفاقات تمويل بشأن الأمن الغذائي

وفي قطاع الأمن الغذائي، تم توقيع اتفاقات تمويل، تضمنت الإعلان عن اتفاق لتمويل مبادرة مرفق الغذاء، بحضور وزيرة التعاون الدولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

وتم توقيع اتفاق تمويل المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، وقام بالتوقيع من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووقع من جانب شركاء التنمية، (ممثل عن البنك الدولي).

وتم توقيع اتفاقية برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، ووقعه من الجانب المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزيرة التعاون الدولي، ووقع من جانب شركاء التنمية، السيدة/ بيث دانفورد، نائبة رئيس البنك الافريقي للتنمية المُكلفة بشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، وبحضور السيد/ أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية.

واتفاق التعديل السابع لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، ووقعه من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن جانب شركاء التنمية، السيدة/ ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

قطاع البيئة

وفي قطاع البيئة، تم توقيع اتفاقيات تمويل ، تضمنت اتفاق تمويل اتفاقية مبادرة المناخ، ووقعها من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسيدة/ غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومن جانب شركاء التنمية، السيدة/ ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وتم توقيع اتفاق تمويل إعلان النوايا الخاص بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة، ووقعه من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ومن شركاء التنمية، الدكتور فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع السيد/ كريتسيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتم أيضا توقيع اتفاق تنفيذي لمنحة بشأن “مشروع تحويل نظم تمويل المناخ”، ووقعه من الجانب المصري أيضاً وزيرتا التعاون الدولي والبيئة، ومن جانب شركاء التنمية، ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، و(ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، شريسولا زاشارابولو، وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية، وشهد التوقيع مارك باريتي، سفير فرنسا بالقاهرة.

وتم التوقيع على اتفاق شراكة بشأن تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجاً، ووقعه من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ومن جانب شركاء التنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

وتم توقيع خطاب نوايا بشأن مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، ووقعه من الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ووزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومن شركاء التنمية، بدر محمد السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

