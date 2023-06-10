مصر توقع 25 عقدًا للتنقيب عن الذهب في آخر 9 سنوات

أفاد بيان صادر عن وزارة البترول بأنن مارس 2020 شهد إعلانًا عن طرح المزايدة العالمية للذهب والمعادن، بإجمالي 320 قطاعًا على مساحة حوالي 56 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

جاءت المزايدة وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة، نتج عنها توقيع 25 عقدًا للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7شركات عالمية و4 شركات مصرية) مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى) بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 57 مليون دولار.

وأضاف البيان الذى ترصد فيه الوزارة إنجازاتها عبر 9 سنوات، أن مارس 2021 قد شهد نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة دون الذهب والتى تم طرحها فى نوفمبر 2020، وفاز بها 9 شركات مصرية بإجمالي 11 قطاعًا، وفي أغسطس 2021 تم الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم إيجيبت، بعد مباحثات ومفاوضات بين الشركة وممثلين من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية.

ووقعت الوزارة فى أكتوبر 2021 بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة، لتنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، لأهمية التنسيق والتعاون الحالى بين الوزارتين فى النواحى البيئية لمشروعات التعدين.

وشهد يناير 2022 مشاركة مصر فى مؤتمر التعدين الدولى بالرياض، وتم عرض الرؤية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصرى لجذب الاستثمارات والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادى الأمثل.

أما أبريل 2022 فقد شهد وضع إستراتيجية تقدير الاحتياطي المؤكد لخام الفوسفات وتأمين احتياجات صناعة الأسمدة الفوسفاتية فى مصر، وجارٍ تأكيد احتياطياته.

وأُعلن فى مايو 2022 نتيجة المزايدة العالمية الثانية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، وفاز بها 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية لـ8 قطاعات بالصحراء الشرقية.