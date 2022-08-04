مصر توقع مع هاير الصينية مذكرة لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة المنزلية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة “هاير سمارت هوم كوربوريشن” الصينية؛ Haier Smart Home Co. لإنشاء مجمع صناعي بنظام المناطق الاستثمارية لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها .

وذلك على مساحة 200 ألف متر مربع، في مدينة العاشر من رمضان، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 130 مليون دولار.

وقّع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولي دابينج، الرئيس التنفيذي لشركة “هاير سمارت هوم كوربوريشن” في الشرق الأوسط.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب عقب التوقيع أن مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية نصت على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفقا للجدول الزمني للتنفيذ.

وتابع أن الشركة ستقوم بإدخال تكنولوجيا متطورة في مشروعها المزمع إقامته، مما يساهم في وضع مصر كمركز استثماري لصناعات الأجهزة المنزلية، وكذلك جذب مستثمرين جُدد في مجال الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية من الموردين الذي تتعامل معهم الشركة للتصنيع في مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن المشروع الجديد سيتم تمويله بالكامل من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، وسيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، بحجم طاقة إنتاجية تقدر بنحو 900 ألف جهاز سنويا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ومركز لتصدير المنتجات لدول أفريقيا وآسيا.

وقال لي دابينج الرئيس التنفيذي لشركة هاير في الشرق الأوسط أن شركة “هاير” تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في مجال تصنيع المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولديها 7 علامات تجارية عالمية.

وأوضح أن المشروع الجديد للشركة، الذي تتضمنه مذكرة التفاهم، سيساهم في تعزيز الصناعات المصرية، من خلال زيادة الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تصل إلى 60%.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل إنتاج أجهزة التكييفات، والغسالات، والشاشات، والصناعات المكملة، بينما تتضمن المرحلة الثانية تصنيع أجهزة الثلاجات والفريزر.